蹲低、緩慢移動，我舉起步槍，使用了四倍的紅點望遠鏡，對著窗外遠方山坡上移動的小黑影，遠方小小的人影以S型的方式前行，邊奔跑邊跳躍，很明顯這樣的移動路徑是為了讓任何瞄準他的人無法輕易擊中。當我預想著他下一步移動的方向，準備向那小小的黑影扣下扳機的瞬間，那人一個轉身上了樹林裡的一輛越野 車，狂飆而去，我來不及移動準心，他便消失在畫面中。

眨了眨因緊盯而痠澀的眼，大嘆了一口氣，放下準心，緊繃的情緒 尚未解除，我轉頭和小羊說暫時安全，但我們得趕快前往安全區域了。我們一起跳出窗外離開了廢棄的小屋，衝向停在路邊的一輛轎車，正當要準備駕駛時，一聲脆爽的聲響，清脆石子打中身軀的聲音，那瞬間我們知道遊戲結束了，遠方無聲的狙擊早就鎖定了我們許久許久，就等著我們自己現身後，物競的結局，淘汰了我們這樣弱小的不適者。

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遊戲結束，放下手機望向小羊大喊：「可惡，沒有吃到雞！」

前陣子重新下載了《絕地求生》手遊，是一款簡稱「吃雞」的遊戲，一群人被放逐在小島上互相射殺，直到最後生存下來者，遊戲畫面會送玩家一句「大吉大利！今晚吃雞！」，於是開始被玩家們直接稱呼此遊戲為「吃雞」。

這陣子都和小羊一起吃雞，下班回到家稍坐了一下，吃完晚餐後就會喊一聲，我們來吃雞！

這款遊戲其實是老遊戲了，但歷久彌新，至今仍然位居生存射擊類遊戲的排行榜。前陣子突然想找點東西來打發時間（雖然說是打發時間但其實並不悠閒，只是需要紓壓），於是拉著小羊一起下載了吃雞，玩了幾次不小心就把小羊推入了遊戲的坑，她大讚這個好好玩。

吃雞的遊戲規則非常簡單，每場都會有一百個玩家搭乘運輸機抵達一座小島，玩家們可以自行選擇何時跳傘，眾多玩家隨意降落至小島各個角落。小島上地形與物件豐富，有山坡、河川、海洋，有廢棄的農場、監獄、學校，降落後的玩家們靠自己的能力蒐集裝備與武器，並且在小島上獵殺其他人。島上也隨機出現各種交通工具供移動，機車、汽車，甚至可以騎馬或開飛機；武器也百百種，手槍、步槍、狙擊、手榴彈等，能隨機在廢棄屋子裡撿拾，當然也可以從被淘汰的玩家身上獲得。

遊戲進行的過程中，會隨著時間減少而縮小安全區域的範圍，安全區域外則會因為毒氣讓玩家不斷喪失生命值，以此強迫仍存活的玩家聚集在小範圍內，最後終將面對著彼此決戰。因此遊戲裡不僅是玩家互相淘汰對方，有些時候也常發生玩家沒有掌握好時間或者移動方式，而在安全區外被奪走性命，是天擇，是疏失與大意而被世界淘汰。

吃雞提供了多元的道具可運用，以及簡易但一點都不簡單的遊戲規則，讓生存這件事變得複雜。生存並非單一途徑就能抵達，我們也是後來才真正明白這件事。

起初我們幾乎場場吃雞，整個隊伍都是存活到最後的贏家，隨著等級提升，遊戲開始隨機配對越來越有經驗的高等玩家，後期對上的都是非常老道的玩家，各個都冠著閃亮的頭銜，我們開始場場敗陣。（我們已經三天沒吃到雞了！）

原以為吃雞就是衝鋒陷陣，看到對手時舉槍猛烈按下扳機就是生存之道，看到敵人就狂奔而去，拚命逃跑，就是存活的方法。我們太小看存活了。

戰敗多場之後我們開始檢討為什麼會輸──沒有掌握足夠的資源，開局就先落後他人太多了；太衝動又急躁了吧，我們思考不夠周全；太大意了，沒注意到後方有人；忘記要團隊合作了，要適度依靠隊友。抽絲剝繭那般我們找出遊戲裡的許多細節，也在遭淘汰後繼續留在遊戲上，看起尚存隊友的遊戲實況，觀看還存活的他人是如何繼續活下去。

太自以為是了，我們小看了生存這件事。我想著。這是我給自己最全面的理由。

又一次，我全速奔跑穿越樹林，轉身躲藏在樹幹之後蹲低身軀以避開狙擊的準心，感到這個世界千百隻眼睛聚焦在我的身上，靜靜觀看著我的生並且期待著我的死，而每一雙眼睛的背後同樣有著相同緊繃的心。我屏著呼吸，緊張使我感到一陣暈眩，幾乎缺氧的思路往往高度清晰，因為瀕死而放大了所有的神經與感受，那個當下我所頓悟的不是遊戲裡的生與滅，竟是生活。

觀看勝利者的存活之道，除了優異的技術與高品質的武器裝備外，更多的是冷靜與謀略。看似輕易勝利的他們，以萬千心思躲藏、偷襲、圍捕，甚至設計了一場又一場黃雀在後的戲碼。

我更驚訝地發現，更多時候存活的法則竟然是僥倖與苟且，因此偷得了生。有些人從不戀戰，而只是躲，用一輩子的時間與力氣只做好一件事，那就是保護自己，他人的廝殺永遠與他無關，他逃過了物競，成為了天擇。

存活的途徑千百種，沒有唯一，也沒有最簡單的方式，你要知道連躲藏都得費盡力氣。可是只要活下來，就有各種可能，只要活下來，今晚我們就可以點一桶外送炸雞，一起吃雞。

昨晚仍然戰敗多場，沒有大吉大利吃到雞。放下手機後和小羊躺在一塊，我們檢討了一輪戰略，最後告訴彼此，我們很棒了。我們很棒了，講的好像是遊戲，但我想是生活吧。