我有一個朋友上節目

她什麼都好

待人和善，沒擺過架子

會帶一整個劇組的咖啡

離開還會跟每個人一一說再見

可是她有一個怪毛病

你只能從一個角度拍攝她





錄製時

她不斷要求攝影機

再來一遍

「請你把鏡頭由上往下拍

我的臉會顯得更小、更好看。」

她露出她的招牌燦笑，上排的

八顆牙齒

攝影師為了節目需求

沒給出反應，鏡頭

就這樣一直對著她





那天的錄製大家都不愉快

她約我上山喝咖啡

我以為她要找我抱怨

但沒有，她隻字未提

只是單純點了一杯咖啡

跟我聊大學時發生的

荒謬的往事





例如在租屋處看見一隻蟑螂就央求我去過夜

家教到太晚，只好半夜一個人騎在荒涼的產業道路

為了買喜歡的衣服，省錢吃吐司一個禮拜

還有國際學者來開研討會，拿起相機假裝在做活動紀錄

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其實是在自拍

我們都笑了

怎麼會有這種人





接著她拿出拍立得

為了這久違的重逢與

放鬆的夜晚

她想幫我拍照留念

我說我不像妳習慣面對鏡頭

但我拗不過她

她一邊架著相機一邊說著混話

我看向一旁露出難為情的微笑

喀嚓聲響了，閃光燈讓其他人也注意到我們這邊

她溫柔地向其他人點點頭致歉

很快又復歸安靜





她抽出相紙甩一甩，一看就說

「哎我拍壞了，再拍一張吧」

我接過來看

山景黑黑的

我的眼睛還紅得發光

但我剛剛好露出完美的八顆牙齒

我跟她說留著吧

因為我也想當像妳這樣的一個好人



