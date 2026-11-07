林文義／樸實美學：真性情

序凌煙《食在難忘》（九歌出版）

初見書題：《食在難忘》，不禁怔然。

我非擅於品味的美食者，如若以小說 盛名半生，並且巧手廚藝的凌煙，前已出版過數本美食之書，邀我作序，委實是為難我的拙舌？

夜深人未靜，明知不宜咖啡，長年習慣於散文書寫，拂曉方睡的我，翻開拜讀她卷前自序，而後延伸逐頁閱看，終於安心的由衷微笑了……好文筆猶若美食品味，眼與舌無距離。

熱門小說

凌煙，遙遠的前世紀九○年代初，首創文學 小說之傳奇。今已成為近代歷史的《自立晚報》百萬小說獎，經過多年幾屆的嚴謹斟酌，五位前輩名家竟然不約而同，決審評比，五票合一的選出以台灣歌仔戲作題的精緻小說──《失聲畫眉》。評審皆是藝文界昔時公認的雋實領航人：姚一葦、葉石濤、李喬、季季、施淑女。

凌煙，百萬小說獎得主，那年二十六歲。

「食」在難忘？散文新書極其巧思的美質書寫是「實」在難忘。記憶 彷彿深睡的夢中之夢，這是一本獨具風格的懷人之書。美食滋養，文學、藝術、編輯三合一的年華留情，凌煙如她的真情實意，款款道來，穿梭歲月，記取友誼，另類的文學風景，攜手的純淨之心。

作家之熟識，藝者之認知。不止是單純創作，凌煙深切撰寫現實中，他與她的人生。

如果，這本新書不是散文，是小說，豪筆的凌煙將怎般書寫？芥川龍之介名言──

人間，比地獄還地獄。

我們在人間行走，合應有所領悟；磊落、伶俐的凌煙沒有如此的悲觀，她凜冽、決絕的勇於向前。但見青春時名著《失聲畫眉》，近秋之年《牛車來去》，小說以素樸、信實的筆觸描寫，從未依附今時浮世虛華、偽善矯飾的台灣原鄉，堅執自我文學的理念，極其珍貴的相應此書中，作家群友的真性情。

彷彿鏡子兩面，明暗對望。文學，終究是最後的懺情與信仰；倦眼回眸，凌煙為書中作家群落留筆人生，不也是相互祈許的幸福祝禱？她用不渝的樸實美學，安安靜靜的思索、落筆，這是最為知音的交換生命，彼此心事。

夜深人未靜……諒我以咖啡不睡寫序。

請容許我序短意長，就用小詩賀喜新書：

畫眉失聲，美麗告別吧 童少來去牛車青春追憶 寫字？少女初戀彼時 《聖經》、佛典、《古蘭經》 其實啊，文學最虔誠 相信不相信？可不可能 食與實，回眸就是人生