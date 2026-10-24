潘家欣／不要怕，老師陪你讀

看到書名，第一反應是：朱宥勳寫了本飲食書嗎？打開來才發現書裡完全沒有吃吃喝喝，其實是「不要怕，老師 陪你讀」的台灣文學導讀。

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近年來，台灣文學的討論，逐漸從學術界走入大眾視野──線上課程、經典文本IP圖像化、戲劇跨界改編蔚為流行。但在這股台灣文學的普及熱潮中，《你好 我吃一點：台灣小說的美味盛宴》的企圖相對純粹──看似要飲食跨界，其實只是採取了「批註本」這種古典且親密的閱讀形式，將自己對原作的體會細細寫下。

「批註本」（或稱評註本、批校本）是批註者在原作加上心得筆記的版本，其特色是不只記錄了評語考證，也能看出批註者所處的年代，甚至是價值信仰。像是著名的「脂評本」《紅樓夢》，其批語不僅揭露了曹雪芹的寫作意圖與小說結局走向，也點出許多讀者難以覺察的伏筆。讀批註就像是多了一位私人家教在旁邊陪讀，但，朱宥勳為何要寫這樣一本陪讀書呢？

我們先回頭看看公立教育裡的台灣文學吧。

即使國文課本中選過白先勇與黃春明的作品，但現行國高中的體制中，尚未開啟對於「整本作品」、「一個作家」開必修的可能，如果想開設台灣文學的主題課，只能寄望不一定開得成的選修。部定課綱是以一種「辦桌大拜拜」的方式，把認為對高中生有益的單篇文章集結起來，古今通吃。通吃好處是學生可以多看看不同的作品；壞處則是──文學品味的養成，比起廣度，其實也還需要一點深度。

如果高中課本是辦桌──有山有海、唐宋元明到現代營養均衡，但是為了考試每道只能嘗一口就已經飽到不行，這樣「吃到飽、包回家」，實難品味廚師的匠心；與之相比，細讀某一時期的作品，或是專心研究一位作家，則可以視為深度體驗的精緻料理（fine dining）：帶你走進廚房，看廚師如何下刀、產地食材如何被選擇、火候如何剪裁掌控、怎麼好好端上桌。

此書，也許可以視為朱宥勳試圖端出一席台灣文學主題的fine dining，也正好撫慰了對台灣文學飢腸轆轆的自學者「無師」之苦。我讀到這本書時，不禁感嘆如果在高中就能讀到這種普及讀物，能早一步開啟我對台灣文學的理解，乃至於寫作技巧的解析，而不是把年輕的腦力耗費在背誦文學大拜拜菜色，那該有多好。

當然細讀的心得被集結成書，仍需經過篩選。朱宥勳自述書中每一篇都是心頭摯愛，從《童女之舞》的情愛糾纏到《花開時節》的女性心事，作者以莫大熱情細數小說家如何推進故事、帶領讀者走一段路（或像七等生帶讀者去迷路）。讀到朱宥勳寫葉老的豬皮湯時，不僅欣賞到小說家的自嘲，更細膩地感受在白色恐怖期間，受難者如何鼓起勇氣，去建立自己的尊嚴。這種老師陪著慢慢讀、慢慢品的餘裕，也讓我不禁對比起第一線國文老師的痛苦：選讀教材如果大考不考，那就沒時間多跟學生討論啦。升學壓力迫使國文課背負起「給標準答案」的壓力，而《你好 我吃一點：台灣小說的美味盛宴》則展示了相對舒適的節奏──其實不需要一味追求正確答案，文學很大一部分的價值在於感動人心。

將文學評論從上對下的「傳授知識」，轉變為「一起閱讀的心」，這種態度的差異，我以為，其實可以是突破公立教育「學生不想學」的解方，甚至也可能是面對AI浪潮襲來時，人文學科應該回頭省思的核心立足點──人是因為彼此不同而開始對話、傾聽與理解，而分享又是思辨的開始。

甚至，當讀者展卷閱讀，也許你並不認同朱宥勳批註的意見，但那並沒有關係，因為你已經開始讀了，你已經開始有個人意見了，而文學的生命正因為被閱讀而再次成立。這或許就是朱宥勳希望你「吃一點」的真正用心──你可能會因此再多吃一點，也許你會吃出不同的滋味來，那就太棒了。