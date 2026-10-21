圜悟克勤的《碧巖錄》是禪宗 史上最廣為流行的一部著作，對日本 禪學的影響尤巨，所以會有「禪門第一書」或「宗門第一書」的稱號。外道說「禪門」與禪宗說「宗門」，稱呼或有不同，卻都指向其「第一書」的性質，公認此書是參禪悟道的基礎與捷徑，更是禪修認知與傳播的最有效的教科書 。然而，禪宗的基本要義是「教外別傳，不立文字，直指人心，見性成佛」，也就是避免通過文字教義來體悟佛性。那麼，《碧巖錄》作為參禪的教科書，是否一開始就走了偏鋒，針對根器低俗的學佛人，給他們開了方便之門，讓他們在禪宗的學佛之道魚目混珠呢？打個當代教育的比方，《碧巖錄》這樣的參禪課本，是否就像應付高考的教輔天書，讓莘莘學子只靠背誦，卷之又卷，混入高等學府的殿堂呢？

這個問題是禪宗與生俱來的矛盾，指向了悟道有漸修與頓悟的衝突，雖說在完美的情況下可以相輔相成，迴互融合，但在實際的生命悟道過程，並非如此順當。高僧大德如六祖慧能的悟道，完全不借助文字解說，不必經過佛經的誦讀與闡釋，便可直指佛心，並且得到五祖弘忍的認可，成為悟道成佛的典範。而強調漸修，寫出「身是菩提樹，心是明鏡台，時時勤拂拭，莫遣有塵埃」偈語的北宗神秀，也不失為一代宗師。對一般根器也想求佛悟道的人，大概就不適合。《碧巖錄》的出現，給了有心學佛卻根器有所欠缺的佛徒開了方便法門，讓他們努力接近佛體。

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《碧巖錄》的原序，是宋建炎戊申（1128）暮春晦日（三月最後一日）由僧人普照所寫，其中提到雪竇禪師的頌古詞，展示了佛學禪悟的命脈：「至聖命脈，列祖大機。換骨靈方，頤神妙術。其唯雪竇禪師，具超宗越格正眼，提掇正令，不露風規。」然而雪竇頌詞過於高深，一般人看不懂，幸虧有了佛果圜悟大師：「住碧巖日，學者迷而請益。老人湣以垂慈，剔抉淵源，剖析底理，當陽直指，豈立見知。百則公案，從頭一串穿來。……宗師垂慈救弊，儻如是見，方知徹底老婆。」普照還說，自己有幸在碧巖道場親聞解說，更與同學編輯此書，實在是禪學一大功德。

不過，禪宗叢林茂密廣袤，也就有不少鸚鵡學舌的鳥類或類鳥的蝙蝠之類，裝模作樣，假扮鳳凰或孔雀。畫虎不成反類犬的例子一多，禪宗叢林少了龍象吟嘯咆哮，多了蟲豸嘁嘁喳喳，就引起有道禪師的氣憤，出現了焚毀《碧巖錄》書版，禁止佛子讀此書的事例。《碧巖錄》遭到焚毀，主持其事的高僧，就是圜悟克勤的大弟子大慧宗杲，原因就是害怕禪道變成魔道，通俗普及過分之後，人人都描貓畫虎，僭號悟道，良莠難辨。大慧宗杲的焚書之舉，使得《碧巖錄》有兩百年左右的時間，幾乎完全絕跡，直到元代大德六年（1302）才重新問世。

大德年間重印《碧巖錄》，收入許多篇後序，主要是說明大慧宗杲焚書的緣由，以及此書應當重印的理由。周馳的後序說：「佛氏為出世間法，而可文字言語而求之哉？雖然，亦有不可廢者。智者少而愚者多，已學者少未學者多。《大藏經》五千餘卷，盡為未來世設，苟可以忘言，釋迦老子便當閉口，何至如是叨叨。天下之理，固有不離尋常之中，而超出於尋常之表。雖若易知，而實未易知者。不求之於人，則終身不可得。」馮子振說：「成都佛果圜悟老禪，笏夾山丈室，拈提《雪竇頌古百則》。其大弟子杲上座，懼學人泥於言句，辜負從上諸祖。取老和尚舌頭一截，併付烈焰。」三教老人更對佛旨是否要反覆闡釋，究竟應該不落文字，還是需要佛學大德詳為解說，提出權宜的理由：「或問：《碧巖集》之成毀，孰是乎？曰，皆是也。齴齲來東，單傳心印，不立文字固也。而血脈歸空諸論，果誰為之哉？古謂不在文字，不離文字者，真知言。已使人人於卷簾聞板豎指觸腳之際，了卻大事，文字何有哉！拈花微笑以來，門竿倒卻之後，才涉言句。非文字無以傳，是又不可廢者也。……圜悟顧子念孫之心多，故重拈《雪竇頌》；大慧救焚拯溺之心多，故立毀《碧巖集》。釋氏說一《大藏經》，末後乃謂，不曾說一字，豈欺我哉！圜悟之心，釋氏說經之心也；大慧之心，釋氏諱說之心也。」

焚毀《碧巖錄》的遭遇，反映了禪宗悟道的關鍵，是「以佛傳佛，以法傳法」，文字禪 最多只是暫時的補助，不可作為終極的倚靠。唐末禪師黃檗希運（？-855）說：「達摩大師到中國，唯說一心，唯傳一法，以佛傳佛，不說餘佛，以法傳法，不說餘法。」他批評向外求佛的誤區，只會造成悟道過程的壅塞與隔絕，而多聞多識並不能導向悟道的正途：「今時人只欲得多知多解，廣求文義，喚作修行，不知多知多解，翻成雍（壅）塞。」原因是，悟徹佛法與做世間學問不同：「此本源清淨心，常自明遍照。世人不悟，只認見聞覺知為心。為見聞覺知所覆，所以不睹精明本體。」

同樣的道理，印光大師（1862-1940）《佛法修行止偏法要》也說到文字禪的問題，以及機鋒轉語應用險峻，讓人無所適從，難以體會佛心的困境：

及至曹溪以後，禪道大行，不立文字之文字，廣播寰區。解路日開，悟門將塞。故南嶽、青原諸祖，皆用機語接人，使佛祖現成語言，無從酬其所問。非真了當，莫測其說。以此勘驗，則金鍮立辨，玉石永分，無從假充，用閑法道。此機鋒轉語之所由來也。自後此法日盛，知識舉揚，唯恐落人窠臼，致成故套，疑誤學者，壞亂宗風。故其機用愈峻，轉變無方，令人無從摸索。故有呵佛罵祖，斥經教，撥淨土者。以此語言，剿人情見，塞人解路。根熟者直下知歸，徹悟向上。機生者真參力究，必至大徹大悟而後已。

禪宗不立文字，又要利用文字的代替方式，解說悟道的途徑。公案的記錄，以及欲說還休的表達方式，是文字禪的根源，本身就是悟道過程中最弔詭的困境。