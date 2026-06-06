賴鈺婷／以生命史為中央伍

不同於先前的楊富閔體，《出太陽》有一種日照嶄新的氣息。重點在那個「出」，有種掙脫、撥雲見日、突破困局的意象。一種發動、鮮明、奮起，聚焦於內，發散於外的動能，誓言要護持所愛的決心。

從2010年第一本書《花甲男孩》走來，大內、三合院、老家，以阿嬤、媽媽、父系母系宗族耆老親族，鄉間起居、偏鄉學童日常為核心的書寫。楊富閔的敘事複沓紛呈，流動的歲月，祖厝、宅院、鄉里間的人事代謝，有時是物是人非，物在人亡，有時是物非人非，只有一個佇立在時空中，喃喃私語著「我記得……」的男孩。

那個二十二歲剛到台北讀研究所，出版第一本書的少年，十五年後，取得博士學位，來到中年心境。台北與台南，異鄉與家鄉，建設與崩毀，死亡與新生……楊富閔領著讀者站在他老家二樓後陽台，聽他娓娓道來眼下三合院百年古厝，裡外前後搬演如露天劇場的大小事情。

錯雜繁複的親族脈絡，楊家和母親娘家的長輩，曾祖母、祖母、外公、外婆、伯公、姆婆、叔公嬸婆、大舅小舅……這些人那些事，林林總總。

楊富閔筆下的台灣民間故事，自然素樸、土生土長。不論是孩童式俏皮靈活、古靈精怪的奇思異想，或是少年阿閔體貼阿嬤、媽媽、家族長輩，四處奔忙跑腿的鮮活形象。他的寫作敘事，始終有一種特殊的節奏氛圍，孩童式的目光、少年式的敏感多情。像流水席總鋪師豪氣在鍋底撒上大把好料，人物事件琳瑯滿目，盆滿缽滿。豐盛、實在，透著本質真實。真實是素材為王，等級最高的調味。

他重現自幼以來在台南鄉間耳濡目染的見聞，時而說書講古，時而穿針引線，本色登場。楊富閔記憶中陣容堅強的楊氏宗親會，台南大內親友團，似有挖掘不盡的綿長細節。那是他寫作的獨家資產，第一本書迄今，十多年來的心之羈絆。

當歲月迎面而來的除了兒時回憶，還有年輕人相繼離家離鄉，求學謀職，家鄉人口老化，不得不面對的就醫、陪病、日常照護問題。病情比較輕的，照顧病況比較重的；年老的，照顧更老的。《出太陽》匯集了一段楊富閔返鄉服替代役，重新住回三樓老家的時光。回到現場的眼光，望向過去，也深刻感受當下。明白情境的艱難，同時背負著身在其中的責任。

不同於喜宴流水席佐嗩吶鼓吹送棺隊伍，總之是悲欣交集，熱熱鬧鬧的鄉野劇場。《出太陽》更像個名為「阿閔真情時間」的廣播節目，自白傾吐了更多內心感觸、更多由衷不由衷的苦衷，更多對於「我要寫」與「應該寫」的自我激勵。

楊富閔說：「《出太陽》是一本危機寫作。我看到氣力放盡的自己，看到如何以寫作──將三魂七魄，一塊塊撿了回來。」看到人生的殘缺暗影、看到現實的局限，有心無力也無能為力。這本書的動人之處，在於開箱、見光、直視，勇於回應內心不盡然能填補的真實缺憾。

《出太陽》是楊富閔的進化。篇章裡的時空，相信一切都在好轉。這是一本以生命史為中央伍，以文字且走且戰的真情書。昂揚堅定，信心喊話為信仰，紅吱吱鮮明烙印為《出太陽》的底色。他說：「要把自己，慢慢的，好好的，寫回來。」