黃俊隆／讓心安靜下來

《心比球場更寬廣──頂尖運動員心理技能教會我們的人生心法》後記（新經典文化出版）

2019年，我從紐約取得運動管理碩士學位返台，將過程整理出版成《放下人設，人生別急著找答案》一書。某次媒體訪問，記者好奇問我：他從沒見過作者簡介竟有人會寫「投手」，比起出版社社長，投手這身分對我有何特別意義？顯然「社長」這個人設更符合主流價值觀。然而，投手或社長，哪一個更接近真正的我（ego）？

打了近二十年棒球，投手這角色始終吸引我的原因在於，你永遠可以挑戰自我，追求卓越。好球帶雖然只有九宮格大，但若將它放大十倍、一百倍，光是控球，你就可以耗上一輩子，把自己磨練、提升得更精準到位，隨心所欲投到任何你想要的位置。在現實世界裡，大多事情都非我們能掌控，但投手這身分讓我感覺到我可以掌控一切，對自我負責，因為球就握在我手裡，無論結果如何，都沒有任何藉口賴給別人。

每一次當我踏上投手丘，面對千變萬化的比賽狀況，我總會提醒自己，腦中只能思考兩件事：要投哪一種球、投到哪一個位置。一旦浮現其他念頭，就必須立刻退板，整理好思緒後再重新登板。然而，一個人真要練到心境如此專注，何其困難。大多時候，腦中更常想到的念頭是：打者會不會在等我的直球？投在邊邊角角，萬一裁判不判好球怎麼辦？如果被擊出安打，壘上跑者就要跑回來得分了；打者的力量這麼大，萬一直球跑到紅中（九宮格中的五號位置，最容易被擊中），一定會被扛成大支安打……等擔憂，這些完全不是我能掌控，是再怎麼焦慮也改變不了的事。

運動心理學簡而言之，是要幫助選手做好可以掌控的準備，不去想無法掌控的事，進而得到最佳表現。這道理聽來容易，但好比我提到的那些擔憂，即便是世界頂尖選手，在賽事的高度壓力下，腦中也常跟你我一樣，不時浮現無助於事的負面念頭與焦慮情緒。我們大都以為頂尖賽事的勝負關鍵在於技術能力，但決定選手的表現成績的，往往是他面對比賽時的心態與心理素質。

人生不也如此？這本書結合了我這幾年在台師大攻讀運動心理學所學到的各種理論，與生活中所見所聞世界頂尖運動員的故事，以及身邊的真實例子，無論是心理素質、動機品質、心理韌性、自信心、心流、正念、自我決定……全與我們的心有所關聯。心比球場更寬廣，人生亦比球場更寬廣，想在人生的賽場上自在奔馳，得先學會讓自己的心安靜下來。這本書中有許多值得我們學習的頂尖球員的人生心法。