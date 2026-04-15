【文學大小事．動漫詩示範作】洪萬達／有課心事
我們明明共同生活在一起
為什麼沒有變得更好呢
為自己占卜的話就不準了
趁你還在的時候，寫一些話給你吧：
「與你共襄盛舉的人越來越多，
天秤會逐漸傾向你的那一邊，
你可以假裝若無其事
但溫熱的節拍器會揭露你的謊言。」
黑盒子亮起燈，顏ㄇ坐在台上
跟剛認識的同學有一搭沒一搭的聊著天
哎好施小惠。老師告假的空堂時間
顏ㄇ抓緊機會宣布了一次班級旅遊：
來認識新朋友吧，什麼都不必準備
只要帶著一顆愉快的心
今晚九點西濱海岸見
話音剛落
顏ㄇ一溜煙推開了散場的大門
專注於你的背影，忽略
那些我沒聽過的
顏ㄇ。你說話的速度，你的腳步
震耳欲聾的心跳聲
⦙
⦙
⦙
ㄇ，你都怎麼分辨你是獵人還是獵物呢？
下回《有課心事》：
デート×陽子×止まない鼓動
一個人能聽到的聲音是有限的
註：「有課心事」標題靈感取源於《獵人Hunter×Hunter》「友克鑫市」。其餘致敬若干，如妮翁之念能力「天使的自動筆記」、旋律等。
【文學大小事．第6彈】動漫詩 徵文辦法
台積電文教基金會、聯合副刊╱主辦
●自選一部動漫，發想為詩作，請以二十五行以內（含標點符號）的篇幅書寫「動漫詩」，另註解動漫名稱，標題、註解不計入行數。請在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上e-mail信箱。每人不限投稿篇數。徵稿期間：即日起至2026年4月19日24:00止，此後貼出的稿件不列入評選。預計5月下旬公布優勝名單，作品將刊於聯副。
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駐站作家：唐捐、蕭詒徽
文學大小事部落格：https://medium.com/@fridaynightmoonlight
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