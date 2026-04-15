【文學大小事．動漫詩示範作】洪萬達／有課心事

聯合報／ 洪萬達

我們明明共同生活在一起

為什麼沒有變得更好呢

為自己占卜的話就不準了

趁你還在的時候，寫一些話給你吧：

「與你共襄盛舉的人越來越多，

天秤會逐漸傾向你的那一邊，

你可以假裝若無其事

但溫熱的節拍器會揭露你的謊言。」


黑盒子亮起燈，顏ㄇ坐在台上

跟剛認識的同學有一搭沒一搭的聊著天

哎好施小惠。老師告假的空堂時間

顏ㄇ抓緊機會宣布了一次班級旅遊：

來認識新朋友吧，什麼都不必準備

只要帶著一顆愉快的心

今晚九點西濱海岸見


話音剛落

顏ㄇ一溜煙推開了散場的大門

專注於你的背影，忽略

那些我沒聽過的

顏ㄇ。你說話的速度，你的腳步

震耳欲聾的心跳聲

ㄇ，你都怎麼分辨你是獵人還是獵物呢？


下回《有課心事》：

デート×陽子×止まない鼓動


一個人能聽到的聲音是有限的


註：「有課心事」標題靈感取源於《獵人Hunter×Hunter》「友克鑫市」。其餘致敬若干，如妮翁之念能力「天使的自動筆記」、旋律等。


【文學大小事．第6彈】動漫詩 徵文辦法

台積電文教基金會、聯合副刊╱主辦

●自選一部動漫，發想為詩作，請以二十五行以內（含標點符號）的篇幅書寫「動漫詩」，另註解動漫名稱，標題、註解不計入行數。請在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上e-mail信箱。每人不限投稿篇數。徵稿期間：即日起至2026年4月19日24:00止，此後貼出的稿件不列入評選。預計5月下旬公布優勝名單，作品將刊於聯副。

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