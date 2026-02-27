聯副／陳嘉新、鍾文音對談「書寫創傷的幾種路徑」

由文訊雜誌社主辦，本次專題講座以「回到那一刻：書寫創傷的幾種路徑」為題，由李欣倫教授主持，邀請陳嘉新教授與作家鍾文音對談，透過醫學與文學的交會，探討創傷如何被觀看、被敘述。時間是3月6日（五）晚上7:00-9:00，地點在紀州庵文學森林．新館三樓（台北市中正區同安街107號），詳細活動資訊及線上報名網址請洽：https://www.surveycake.com/s/ZkW1M（桂樨）

