聯副／陳嘉新、鍾文音對談「書寫創傷的幾種路徑」
由文訊雜誌社主辦，本次專題講座以「回到那一刻：書寫創傷的幾種路徑」為題，由李欣倫教授主持，邀請陳嘉新教授與作家鍾文音對談，透過醫學與文學的交會，探討創傷如何被觀看、被敘述。時間是3月6日（五）晚上7:00-9:00，地點在紀州庵文學森林．新館三樓（台北市中正區同安街107號），詳細活動資訊及線上報名網址請洽：https://www.surveycake.com/s/ZkW1M（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
