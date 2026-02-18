徐望雲／《戰國策》裡的大國用兵論辯

近三四年，隨著俄羅斯出兵烏克蘭以來，東西方各大國紛紛選邊，美國總統川普（Donald Trump）先是傍俄，復又援烏，雖然立場多變，但東西方彷彿形成新一輪的大國博奕，這是自上世紀九○年代初，美蘇兩大國帶頭的冷戰結束之後，再次形成另一種兩大集團的對峙。

最近重讀《戰國策》，發現有不少有關用兵的哲學與論辯，對應著戰國的態勢，也映照了當今的世局，可以引起我們的深思。

▋司馬錯與張儀爭論於秦惠王前

春秋戰國時代，諸侯們在大亂鬥，我們看地圖，在那些諸侯國和周王室之外，還有一大片一大片土地，住的都是所謂的蠻夷之邦或「化外之地」，有點像今天加拿大的原住民部落，他們還無法，或沒有概念要形成一個「國」。

這些地方也有小規模的戰鬥與打打鬧鬧，但對中原的諸侯國來講，構不成威脅，或與諸侯國是兩個不同的世界。

但對諸侯國來講，是不是要襲取那些化外之地，來擴張自己的地盤呢？《戰國策》有一段對話，體現了大國應具備的戰略思考。

那一段是一個我不太熟悉的人物司馬錯（當時是秦國將軍，據說是司馬遷的先祖），與大名鼎鼎的張儀在秦惠王前的辯論。

跟其他諸侯國想法一樣，秦惠王想早點成就千秋大業，司馬錯主張去打當時還是蠻夷之邦的蜀地，但張儀認為，應該先打分晉那三家中的韓國。秦惠王要他們陳述自己的道理。

張儀說：

親魏善楚，下兵三川，塞轘轅、緱氏之口，當屯留之道，魏絕南陽，楚臨南鄭，秦攻新城宜陽，以臨二周之郊，誅周主之罪，侵楚魏之地。周自知不救，九鼎寶器必出。據九鼎，按圖籍，挾天子以令天下，天下莫敢不聽，此王業也。今夫蜀，西僻之國也，而戎狄之長也，敝兵勞眾不足以成名，得其地不足以為利。臣聞：「爭名者於朝，爭利者於市。」今三川、周室，天下之市朝也，而王不爭焉，顧爭於戎狄，去王業遠矣。

說了一堆，張儀的意思反正就是「擒賊擒王」，就是先跟魏國和楚國交好，再藉著打韓，讓周王室瑟瑟發抖，然後「挾天子以令諸侯」，就可以成就大業。畢竟。爭奪威名要到朝廷去爭，爭奪利益要到市場去爭（爭名者於朝，爭利者於市），現在韓國和周王室就是市場，「只打一些蠻夷小邦，實在是太low了」。

但司馬錯舉手反對！

他說：

今王之地小民貧，故臣願從事於易。夫蜀，西僻之國也，而戎狄之長也，而有桀紂之亂。以秦攻之，譬如使豺狼逐群羊也。取其地足以廣國也，得其財足以富民，繕兵不傷眾，而彼已服矣。故拔一國，而天下不以為暴；利盡西海，諸侯不以為貪。是我一舉而名實兩附，而又有禁暴止亂之名。今攻韓劫天子，劫天子，惡名也，而未必利也，又有不義之名。而攻天下之所不欲，危！臣請謁其故：周，天下之宗室也；韓，周之與國也。周自知失九鼎，韓自知亡三川，則必將二國併力合謀，以因於齊、趙而求解乎楚、魏。以鼎與楚，以地與魏，王不能禁。此臣所謂危，不如伐蜀之完也。

因為當時的秦國還不是很強大，司馬錯認為，應該先取相對弱小的蜀，那是「西僻之國」，且蜀地打打鬧鬧，你去打他，其他國家不會認為你很殘暴；那邊物富民豐，但因為是化外之地，人家也不會認為你是「貪財」。

但如果秦國先打韓國，讓周王室嚇破膽（失九鼎），其他國家會嚇一跳「你想幹嘛」（攻天下之所不欲），韓國必與周王室結合，聯合其他國家圍攻你，那時秦國就吃不了兜著走，「所以，先去打蜀比較好」。

最後秦惠王聽了司馬錯的意見，公元前316年，司馬錯率兵滅掉蜀國。為秦統一中國打下戰略基礎。秦昭王二十七年（前280年）秋，司馬錯率兵二十萬人南下東攻楚國，迫楚獻出漢北及上庸地（今湖北西北部），一下就甩其他諸侯好幾條街。

這個故事讓我想到當今能與中美俄比肩列強的英、法，這兩國，你看他們的土地，真的不大，但數百年前，他們征伐了不少「西僻之國」（英國最強，所以贏得「日不落國」之盛名，太陽二十四小時所照之處都有英國的土地），直到今天，雖然有不少已獨立，但還保有不少「屬地」。

大國與大國間的博奕，或許就看最後，誰能在直球對決之外，走對「另一條路」。因此，我一直懷疑，俄羅斯打烏克蘭，要的是其土地和資源，最終目的或另有其他……

▋秦昭王謂左右

「秦昭王謂左右」分兩大段落，第一段落：

秦昭王謂左右曰：「今日韓、魏，孰與始強？」對曰：「弗如也。」王曰：「今之如耳、魏齊，孰與孟嘗、芒卯之賢？」對曰：「弗如也。」王曰：「以孟嘗、芒卯之賢，帥強韓、魏之兵以伐秦，猶無奈寡人何也！今以無能之如耳、魏齊，帥弱韓、魏以攻秦，其無奈寡人何，亦明矣！」左右皆曰：「甚然。」

秦昭王就像待嫁新娘，而「左右」的人就像老想使壞的新娘閨蜜。

這段大意就是，秦昭王拿韓、魏兩國以前有良相，都打不過秦國為例，問左右的人：「現在韓、魏朝廷裡草包一堆，是不是更打不過秦國？」

左右的人就開始捧殺秦昭王：「對對對，大王英明，說得太對了。」

接著就是第二大段落：

中期推琴對曰：「王之料天下過矣。昔者六晉之時，智氏最強，滅破范、中行，帥韓、魏以圍趙襄子於晉陽。決晉水以灌晉陽，城不沉者三板耳。智伯出行水，韓康子御，魏桓子驂乘。智伯曰：『始，吾不知水之可亡人之國也，乃今知之。汾水利以灌安邑，絳水利以灌平陽。』魏桓子肘韓康子，康子履魏桓子，躡其踵。肘足接於車上，而智氏分矣。身死國亡，為天下笑。今秦之強，不能過智伯；韓、魏雖弱，尚賢在晉陽之下也。此乃方其用肘足時也，願王之勿易也。」

中期大概是另一個臣子（我沒有細查他的來歷），這段大意是：

中期推開琴（或許那時他正在彈古琴或撫琴，可見戰國時期的國王和臣子的交流沒後來那麼官僚，國王在講話時，還能彈琴或撫琴），跟秦昭王講了一番話，值得當今大國或正在「囂張」的人參考。

他一開始就先罵了秦昭王「你搞錯了」，然後提到「六晉」的故事──我才知道，歷史的「三家分晉」，本來不是「三家」，而是「六家」。

這六家分別是：智氏、范氏、中行氏、再來才是最後的「三家」：韓、趙、魏。

六家中，智氏最強，他先滅了范氏、中行氏，然後打算滅趙氏，率領韓國和魏國把趙襄子圍困在晉陽。

智氏挖開晉水灌淹晉陽，只差六尺就能淹掉晉陽。智伯巡查水情，韓康子駕車，魏桓子陪同。

智伯說：「靠！我原本不知道水淹可以滅亡他國，現在知道了。汾水可以灌掉安邑，絳水可以淹掉平陽。」

魏桓子偷偷用手肘碰了碰韓康子，韓康子跟在後面，用腳碰碰魏桓子，兩人就用這種方式搞串連。

最後，智氏被幹掉，還成為了天下的笑話。

中期就拿強大的智伯最後被坑的事來警惕秦昭王：「如今秦國的強大，比起當年的智伯算是小咖；韓國和魏國雖然弱小，還是能把趙國（襄子）搞得灰頭土臉，希望大王不要掉以輕心，小看其他國家。」

我的感想：這故事應驗了台灣俗語：「囂俳無落魄的久。」在上位的人或目前強大的國家，千萬不要以為其他實力或地位不如你的人或小國永遠都能任你拿捏，哪天，他們私下搞串連，一樣能搞垮你。

我講的是哪些人，或哪個國家，就不明說了。

▋楚頃襄王二十年

這一段提到秦國率兵攻伐楚國，在戰神白起的指揮下，楚國被打得稀哩嘩啦，並且還打算繼續增兵，一舉滅掉楚國。

對楚國來講，是生死存亡之秋，對秦國來講，雞腿都到口了，且嚼得差不多了，要不吞下去，不太可能。

沒辦法，再怎樣，對楚國來講，如果到楚頃襄王這邊就被滅，如何對得起列祖列宗，於是，楚頃襄王商請戰國四公子之一的春申君（黃歇）出馬，春申君曾經遊歷各地，見識廣泛，又有一副好口才。

楚頃襄王派春申君遊說秦國，希望他能說動秦國「見好就收」，停止攻打楚國。

於是有了「頃襄王二十年」這一段。

文很長，不全引述了，但春申君的理據有幾個重點，其中有一點，可以給當今大國對待世局作參考：

王既無重世之德於韓、魏，而有累世之怨矣。韓、魏父子兄弟接踵而死於秦者，百世矣。本國殘，社稷壞，宗廟隳，刳腹折頤，首身分離，暴骨草澤，頭顱僵仆相望於境，父子老弱系虜相隨於路，鬼神狐祥無所食，百姓不聊生，族類離散，流亡為臣妾，滿海內矣。韓、魏之不亡，秦社稷之憂也。今王之攻楚，不亦失乎！

大意是：大王對與秦國接壤的韓、魏沒有任何恩惠，這兩國的父子兄弟接連不斷死於秦人手中的已有多代，國家也被秦國搞得亂七八糟，如果這兩國還在，秦國不可能安心，你還要打跟你接壤少，又沒有什麼大瓜葛的楚國（當時楚秦相接的地方多屬大山大河和森林溪谷），你是頭殼壞去哦。

春申君續問：「王將藉路於仇讎之韓、魏乎！兵出之日而王憂其不反也。」

意思是，你如果想向你的仇人（韓、魏）借道來打楚，那恐怕你的軍隊「出得去，回不來」了……（按，白起對楚的第一波進攻，我查閱戰國地圖，應該是借道韓國。）

雖然《戰國策》這一段旨在為楚國解兵危，也有可能「黑」韓、魏，給這兩國帶來額外危機的「惡意」，但站在春申君和楚國的立場，也是有理有據。

最重要的是，春申君說服秦國撤兵的辯詞，作為如當年秦國的當代大國們，不知有沒有讀進去，能不能夠理解。