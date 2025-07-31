隱匿／花西裝
回想起來，這終究是一次合理的交換──
無嘴的可愛貓咪公仔vs.歐美進口精品陶瓷杯具。
如果沒有他的存在，她該如何找到踏進辦公室的勇氣？
如果沒有她的存在，他的單身又該如何向同事們交代？
始終緊抓著不放，卻又保持著適當的距離──
這苦澀微酸的甜蜜，正適合搭配閨蜜們的下午茶話題。
一直到他回國定居，她仍不明白西裝底下的那人是誰？
最後就連鏡中的自己，也隨著這謎團而面目模糊──
必須等到很多年以後，她恍然大悟──啊，原來！
直男才不會那麼溫柔細膩，擅長討女人歡心──
也不會穿著那樣講究而略顯浮誇的名牌花西裝。
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