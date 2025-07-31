隱匿／花西裝

聯合報／ 隱匿

回想起來，這終究是一次合理的交換──

無嘴的可愛公仔vs.歐美進口精品陶瓷杯具。


如果沒有他的存在，她該如何找到踏進辦公室的勇氣？

如果沒有她的存在，他的單身又該如何向同事們交代？


始終緊抓著不放，卻又保持著適當的距離──

這苦澀微酸的甜蜜，正適合搭配閨蜜們的下午茶話題。


一直到他回國定居，她仍不明白底下的那人是誰？

最後就連鏡中的自己，也隨著這謎團而面目模糊──


必須等到很多年以後，她恍然大悟──啊，原來！

直男才不會那麼溫柔細膩，擅長討女人歡心──

也不會穿著那樣講究而略顯浮誇的名牌花西裝。


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