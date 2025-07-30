李進文／一日表情
文字是極害羞的東西，不擅交際，只喜歡做自己（融化的笑臉）。
文字都有鬼，憑良心講，視覺和情感多少還是得靠明朗直接的表情貼（鬼臉）。
那個造字的倉頡很遙遠，離我最近的是表情貼（emoji）。
表情貼，有時很雷，有時是心動的媒介。任何表情貼，隻身前往螢幕一貼，彷彿一彈指就解決三十二億百千念（張嘴驚訝）。
為了慶祝七月十七「世界表情符號日」，各國的軟體們釋出許多新款表情貼（心心眼睛）。
我嘗試以表情貼寫靈符詩籤，與神聯繫，拉近天堂與人間的社交距離（雙手合十）。連神也看不懂，所以沒成功（哭臉）。
每當文字枯竭，就將表情貼當作漫遊世界（累）。我在網路，百無聊賴地見證恆河沙數的表情貼：──
在世間，依然蟬聯冠軍的表情貼，仍是（哭笑不得）；至於比人類實際需求更氾濫的，照樣是（紅色愛心）。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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