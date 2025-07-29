雲在滾動，飛行傘很快把風吃飽了，繩索繃得很挺。飛行者知道，張力已經到極致，翅翼已經膨脹到不能再膨脹。他，這就要起步了。

他要飛，除此念頭外，不作別想。飛了，可跟大雁平行，跟老鷹作伴。落霞與孤「人」齊飛，秋水共長天一色。他如果懂得中國詩詞，就知道正有人在羨慕他、歌頌他。

他要飛，飛行總是更快。他知道速度是一切，可以決定興亡存廢，這是真的。他也知道，追求速度，享受速度，競爭速度的現代文明，用的還是千年前的經典，信的還是千年前的信仰，思辨的還是千年前的哲學。

他要飛，像天神一樣行過伊利湖上，輕看所有風浪。他會抽離人群囂塵，只聽見颯颯風聲，和自己孤傲的心跳聲。此刻──

他要飛的心念，帶著岸上所有人的心念，一起奔赴。