彭紹宇／「性愛夢三部曲」：夢境、慾望與愛的多重謎題

若有所謂理解親密關係的三元素，那麼會是什麼呢？挪威導演達格．約翰．豪格魯德（Dag Johan Haugerud）用三部電影給出他的答覆──《關於性》（Sex）、《關於愛》（Love）、《關於夢》（Dreams (Sex Love)）。

他的「性愛夢三部曲」（Sex-Love-Dreams trilogy）在台灣一一上映，以帶有距離感的視角，揭露當代關係的眾生相。三部作品雖各自獨立，卻在情感脈絡中彼此輝映，描繪人性中慾望、認同與自我接納的複雜風景。比起提供明確解答，更像是拋出一連串開放式提問。

以挪威奧斯陸作為城市背景，電影因其中角色長出迥然面貌。三部曲中的主角來自不同背景、性向與生命階段，但皆抱持著對外界與自身的困惑。他們試圖跨越界線，有時擱置倫理，有時揚棄框架，面對那些難以言說，卻真實存在的慾望與渴望。

在《關於性》中，兩位直男角色的存在危機掀起風浪。其中一位活至中年，初嘗「被凝視」的況味，也因為被凝視，竟讓他有種「成為女性」的感覺。為何成為女性？背後即隱含父權體制幽靈。另一位則因發生一場非關情愫的同性關係，引燃夫妻間關於「偷情」與「忠誠」的道德辯論。導演並陳二位要角，卻並非二分對錯，而是捕捉慾望、身分的流動與模糊。

逾越性別與慾望邊界的試探，在《關於愛》中持續存在。《關於愛》將視線擴展至異性戀女性與同性戀男性──作為醫師的瑪麗安，一貫冷靜性格卻在情感面前遲疑。無論是計畫中的邀約，抑或渡輪上的偶遇，她總在理性與渴望之間遊移。而護理師托爾習慣於短暫親密，卻在遇上年長的心理學家比雍後，慢慢出現改變。

電影有意思的不只是角色的「變形」，它也拋出疑問──當婚姻被視為乏味的生產單位，是否能在承諾與熱情之間找到一種愛的過渡形式？《關於愛》讓我們不再執著於尋找唯一解，而是提出討論，接納人際關係多樣的必然。

如此討論，最終在《關於夢》中藉一場青春期的夢醒，構築「關係」的幽微想像。少女尤漢娜對女老師悄然萌生情愫，難為人道的情感既小心翼翼又盛情難卻。然而單戀如夢，夢醒時分正是幻滅之際，她將這份心意轉化成文字，甚至出版成書，無人知曉的戰事因而有了載入史冊的憑據。這段書寫不僅是自白，更是一種主體的誕生，更引發三代女性間關於愛情與生命選擇的對話。

奧斯陸的城市景觀不只是背景，在三部曲中亦扮演主要角色。那座渡輪來回的島，人物走過的街道，穿過市政廳廣場時一人與另一人的交會，城市節點不知不覺成了情感觸發點。

綜觀三部曲，在《關於性》中，中年男性在慾望懸崖邊搖擺，試著從道德與渴望之間理出出口；《關於愛》裡，多段關係勾勒一幅非典型親密景象；而《關於夢》回到成長的懵懂斷面，既是愛的預演，也是對自我邊界的摸索。

這三部作品並無提供「關係」的正確答案，卻不斷提醒觀眾，那些被稱為偏差的、曖昧的慾望與情感，既然真實，又何錯之有？導演擁有小說家身分，在影像作品裡展現濃厚文學性，不急於辯護，也無意反駁。他讓角色不停對話，使觀眾聆聽、靠近這些關係。正因如此，觀眾才得以從中觀照自我，以及那些無法被定義的關係，而這或許便是包容的開端。

觀看「性愛夢三部曲」，不禁讓人反思──性如何流動？愛又是什麼？夢境和現實之間隱藏哪些未說出口的渴望？電影如舞台，各方角落搬演劇碼，既是親密關係的詰問，亦是人性與慾望的變奏。性愛夢，像一道道謎題，而我們正花一生去解開謎底。