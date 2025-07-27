陳育虹／沉船
I
終究上了岸
進了船塢，終究
我看見你
一艘沉船
一艘船怎樣你沉沒海底──
沉，怎樣的一個過程
曾經，金鑲玉飾的海神
藍漆綠髹的王獅
守護你前端
艏艛艉艛曲線優雅
船長舟子衣裝鮮麗
六十四尊青銅砲探出左右舷
怎樣炫人的現身
II
我旁觀著那日
你鄭重出航，怎樣
在驚呼中傾斜沉沒
封存了一切
第一次也是最後一次
沒有人知道你見證了什麼
而我，一名失語的旁觀者
能否猜測那是你
最輝煌的決定──沉
免卻了兵燹與殺戮
III
你是否知道岬灣外
那三百名待命遠征
未及登船的兵士
那些血肉之軀那些
人夫人父人子
曾怎樣慶幸他們避開了百呎
之下最深最幽暗的
海底墳場
衣物
糧
食 錢幣
白
骨
酒桶餐
具
工
具
青銅
砲
彈
藥青
銅
砲 白骨
骨
工具
衣
彈藥 物
未及
揚起的
三角帆
IV
四世紀後
我看見你
完整的你巍巍然
卓立人流中
博物館空氣微潮
你淡定定錨
豐偉的身軀長七十米
龍骨堅實斜桅平穩
艏艛艉艛左右舷一概靜好
無聲述說著往昔
V
這就是你
來自時空膠囊
免卻了焚火與血腥
離開海風，海浪，海的永夜
海將你還給我
鉛華洗淨
因沉寂而內斂，不再是
不僅是一艘沉船
這樣的你
再生了的你
當你再次凝望海
是否看見
遠方依舊有戰爭
1626年瑞典國王亞德弗斯為擴張海權，建造了配備六十四尊青銅砲的瓦薩(Vasa)戰船。1628年8月10日戰船啟航，因負載過重，數分鐘後失衡沉沒，匿跡340年於1967年始打撈上岸。因波羅的海海水微鹹、低溫、缺氧等有利條件，木製船身95%保存完整；經修復，1990年正式展示於斯德哥爾摩瓦薩沉船博物館。
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