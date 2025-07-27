陳育虹／沉船

聯合報／ 陳育虹

I

終究上了岸

進了船塢，終究

我看見你

一艘沉船

一艘船怎樣你沉沒海底──

沉，怎樣的一個過程

曾經，金鑲玉飾的海

藍漆綠髹的王獅

守護你前端

艏艛艉艛曲線優雅

船長舟子衣裝鮮麗

六十四尊砲探出左右舷

怎樣炫人的現身

II

我旁觀著那日

你鄭重出航，怎樣

在驚呼中傾斜沉沒

封存了一切

第一次也是最後一次

沒有人知道你見證了什麼

而我，一名失語的旁觀者

能否猜測那是你

最輝煌的決定──沉

免卻了兵燹與殺戮

III

你是否知道岬灣外

那三百名待命遠征

未及登船的兵士

那些血肉之軀那些

人夫人父人子

曾怎樣慶幸他們避開了百呎

之下最深最幽暗的

海底墳場


衣物

糧　　　　　

　食　　錢幣

白　　　　　　　　　　

　　　　　骨

酒桶餐　　　　　　　　　　　　　　　

具　　　　　　　　　　

工　　　　　　　

具　　　　　

青銅　　

　　　　　　　　　　　砲

　　　　　彈

　　　　　　　　藥青

　　　　　　　　　　　　　銅

砲　　白骨　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　骨

工具　　

　衣

彈藥　　　物　　　　　　　　　　　　

未及　　

　　　　　　　揚起的

　　　　　　　　　　　　　　　　　三角帆

IV

四世紀後

我看見你

完整的你巍巍然

卓立人流中

博物館空氣微潮

你淡定定錨

豐偉的身軀長七十米

龍骨堅實斜桅平穩

艏艛艉艛左右舷一概靜好

無聲述說著往昔

V

這就是你

來自膠囊

免卻了焚火與血腥

離開海風，海浪，海的永夜

海將你還給我

鉛華洗淨

因沉寂而內斂，不再是

不僅是一艘沉船

這樣的你

再生了的你

當你再次凝望海

是否看見　　　　　　　　　

　　　　遠方依舊有戰爭


1626年瑞典國王亞德弗斯為擴張海權，建造了配備六十四尊青銅砲的瓦薩(Vasa)戰船。1628年8月10日戰船啟航，因負載過重，數分鐘後失衡沉沒，匿跡340年於1967年始打撈上岸。因波羅的海海水微鹹、低溫、缺氧等有利條件，木製船身95%保存完整；經修復，1990年正式展示於斯德哥爾摩瓦薩沉船博物館。


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