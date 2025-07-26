林宇軒／看著船隻白波犁過

推薦書：廖鴻基《天邊的目眉》（有鹿出版）

近年有許多詩人以海洋為核心，從不同角度切入書寫圍繞著我們的「海」，比如陳少《只剩下海可以相信》、譚洋《浮浪》、楊淇竹《海洋鄉愁》、宛璇《我想欲踮海內面醒過來》等。在前述的優秀作品外，海洋文學大家廖鴻基從散文、小說一舉跨到台語詩的《天邊的目眉》相當值得注意，對於詩被納入「海洋文學」的討論範疇具有積極的作用。

這本不分輯的詩集總共收錄了五十首台語詩，每首都以短短的篇幅，展現出討海人的思想切面。舉例來說，〈線索〉寫道：「水面下／海翁海豬仔看著船隻白波犁過／躊躇船隻的動靜／臆這隻船是好意抑是歹意／參詳是毋是現出線索／予亻因揣著／予亻因來倚近」，全詩到了最後才揭示標題的「線索」所指為何，詩人在當中來回揣摩鯨魚和海豚的所思所想，表現極為細膩。閱讀這本台語詩集，也就像看著船隻白波犁過一樣──無論是寫鬼頭刀的〈飛烏虎〉，或者是寫大潮的〈十五暝〉，都讓海洋能夠被以真正貼近討海人的語言，現身在讀者眼前。

從生命經驗出發，廖鴻基的台語詩並沒有沉重的歷史包袱，反而帶有一種靈動的現場感，寫出了海上洄環反覆的複雜心境。比如，〈好䆀〉寫「魚仔規陣通過沙漏／真緊著欲來離開／／掠好掠䆀／吐一聲大氣／這逝海／已經行到海尾」；比如〈歇晝〉寫船隻怠速漂流、「煮一生鍋魚麵」後，船長說「收收咧／丁挽欲浮啊」的日常感；又比如〈選擇〉的「幾若擺舵公看袂過搖頭講我／啊，行毋知路／行討海這途」，重審了自己踏入海上的心境。

廖鴻基在同名詩作〈天邊的目眉〉，把「岸」比喻為「一橛烏色的眉目」；而在長時間的航行後看到「目眉面頂生出起落的山崙」，於是吹過來的風就不再是之前飄無定所的海風，而是來自故鄉的親切氣息。在這本詩集裡，有許多詩作都流露出討海人工作時的思念之情：是〈上岸〉的「毋敢確定我思念的人／是毋是猶原咧等我上岸？」，是〈寄話〉的「敢會當拜託／勞煩寄一句話予故鄉的伊」，當然也是〈遠〉的「念著咱做伙唱過的彼首歌」。

透過自序，我們可以得知廖鴻基筆下的台語詩都是「腦子裡先有音再回到桌面上找字」。《天邊的目眉》左頁漢字對照右頁羅馬字，加上由詩人親自朗讀的錄音，讀者的「閱聽體驗」清楚、豐富且具有層次，以一本台語詩集來說相當理想而易於親近。此外，書頁底下的黑體小字有時說明「討海人用語」，有時則補充創作時的感懷──若只閱讀〈相黏〉的「咱親像連體嬰仔／無論偌久 無論偌遠／嘛欲共你並蒂相黏」，無法得知詩人究竟在寫什麼；但底下的「出國工作，在南洋海邊看到兩顆並蒂相連的椰子從外海漂到岸邊擱淺，想念起家鄉。」瞬間讓詩作增添了深度，彷彿廖鴻基就坐在隨浪翻動的書頁，向我們娓娓道來海上發生的一切。