聯副／新北紀錄片獎十五周年系列活動
新北市政府新聞局主辦的「新北市紀錄片獎十五周年系列活動《島嶼視線》影展」7月25日（五）在板橋秀泰影城正式開幕，適逢紀錄片獎創立十五周年，特別策畫選映歷屆得獎作品，回顧台灣紀實影像的多元觀點與公共價值。
本次影展集結五部重磅紀實長片：《造山者－世紀的賭注》、《與夢前行宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》、《大便救地球》、《閉嘴！彈琴》、《大風之島》，及精選二十四部歷屆新北紀錄片獎優選影片。涵蓋「邊界與認同」、「自然與未來」、「夢想與實踐」、「文化與連結」四大主題。透過影像呈現不同族群、議題與觀點的交織樣貌。
影展期間自7月25日至8月10日，每周五六日於新北市四大場館放映，觀眾可上官網免費報名入場，並參與多場映後座談，與創作者直接交流。報名資訊可上粉絲專頁「感動，無所不在」或參閱新北市紀錄片獎官方網站：https://www.doc.ntpc.gov.tw/ 。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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