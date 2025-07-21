白靈／停在歲月裡的歌──給C. S.

聯合報／ 白靈

你已放棄那最後的完滿

或把什麼都收攏成

更好的可能


此刻你已如音符被撒進土裡了

而死如同愛，一首

停在歲月裡的歌


塵與塵交談時已無需言語

就像你譜在紙上的歌

與沉默之間，從並不互為敵人


此後泥土之下並無答案

不必掙扎，地球也從不喧譁

只容納一切慢長與慢朽


此後日子也不必為誰而美

山頂太遠，也太高

你會更喜歡這兒躺下的泥土


不斷濕潤，不斷乾裂

不斷接受天空和風和雨的重

和陽光步伐往復的輕


只需感知季節深淺

感知蟻群搬動碎葉之隱微震動

感知那不必發聲卻持續的存在


躺下，整個身體都鬆口氣了吧

你會笑說 : 抵達從來不為了旗幟

而是終於脫下過去的輕鬆


此時近處有人讀經遠些有人哼著

這裡櫻那兒柏你在刺桐樹下

像不同歲月裡停著不同的歌


黃昏來了，光未落盡

我蹲下身，觸及一粒沙

那瞬間，與你


對視而笑


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