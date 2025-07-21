白靈／停在歲月裡的歌──給C. S.
你已放棄那最後的完滿
或把什麼都收攏成
更好的可能
此刻你已如音符被撒進土裡了
而死如同愛，一首
停在歲月裡的歌
塵與塵交談時已無需言語
就像你譜在紙上的歌
與沉默之間，從並不互為敵人
此後泥土之下並無答案
不必掙扎，地球也從不喧譁
只容納一切慢長與慢朽
此後日子也不必為誰而美
山頂太遠，也太高
你會更喜歡這兒躺下的泥土
不斷濕潤，不斷乾裂
不斷接受天空和風和雨的重
和陽光步伐往復的輕
只需感知季節深淺
感知蟻群搬動碎葉之隱微震動
感知那不必發聲卻持續的存在
躺下，整個身體都鬆口氣了吧
你會笑說 : 抵達從來不為了旗幟
而是終於脫下過去的輕鬆
此時近處有人讀經遠些有人哼著
這裡櫻那兒柏你在刺桐樹下
像不同歲月裡停著不同的歌
黃昏來了，光未落盡
我蹲下身，觸及一粒沙
那瞬間，與你
對視而笑
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