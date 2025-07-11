小瓶子／蒙娜麗莎：一場從文藝復興開播，至今仍未完結的懸案

如果有一幅畫能打破時空限制，橫掃藝術圈、八卦圈、迷因圈，甚至連刑偵圈都曾沾上一角，那一定非〈蒙娜麗莎〉莫屬。你以為她只是靜靜坐著微笑？不，那個笑容背後，藏著一連串讓人腦洞大開的祕密，甚至是跨國盜竊事件，她不只是畫作，她更是傳奇。

這幅由達文西創作的畫，不僅以那抹神祕微笑震撼世人，更在數百年間成為無數陰謀論與流言的中心，可說是世上最神祕的一幅畫。關於其背後的隱藏密碼至今都還有人繼續在研究，而且數百年來無數人用她瘋狂創作梗圖。這位「姊」不只會微笑，還可能是個「哥」，連畢卡索也曾與這幅畫被偷扯上關係。她微笑得太剛好，像是知道了你所有的祕密，也像是什麼都沒發生。網友則表示：「這眼神我熟，就是當我媽發現我爸私房錢時的微笑。」

這幅畫跟達文西一樣充滿了神祕色彩，達文西是個素食主義者，也是個富二代、私生子，他以鏡像反寫字書寫，擅長暈塗、堆疊畫法，妥妥的高智商天才，堪稱地表最強斜槓代表。

她是誰？他是誰？對於〈蒙娜麗莎〉的模特兒到底是誰，歷來眾說紛紜。最主流的說法是，她是義大利富商之妻，但一些研究學者和歷史愛好者則推測，達文西其實是用男性模特兒為藍本，甚至有人認為那是他的自畫像，簡直比現代的AI變臉app還自然，不得不說達文西真是個超越時代的神人，或者他根本是外星人，比「都敏俊」教授還厲害。

仔細觀察〈蒙娜麗莎〉，你會發現她幾乎沒有眉毛和睫毛。有人認為這是因為時間久遠，顏料脫落；但另一種說法則認為，在當時的義大利，剃眉是一種上層女性的時尚，象徵妳有閒錢和眉毛可剃。不論哪種說法，這種空白，反而讓她的眼神更為神祕深邃。但當科學家使用分層放大技術掃描，卻又看到她其實是有眉毛的，而且不同層次下看到的麗莎，竟然從微笑變成咧嘴笑，令我不禁想問達文西：「你到底是畫了幾層表情包？」

有關這幅畫的種種傳說多到數不清，除了畫作本身具有深度之外，圍繞著此畫的傳奇故事更是讓麗莎成了網紅體質，令人著迷不已。

〈蒙娜麗莎〉的眼神，被許多觀看者認為會「跟著你移動」，像雷達鎖定一樣盯著你不放，這種錯覺是達文西高超的堆疊繪畫技巧所造成。義大利國家文化遺產委員會的研究甚至聲稱，她的眼中藏有極小的字母「LV」，這可不是什麼名牌包，而是「Leonardo da Vinci」的縮寫。好傢伙，簽名簽到瞳孔裡。

這幅舉世聞名的畫，曾在法國羅浮宮被義大利工人偷走。他聲稱只是想把這幅屬於義大利的國寶「帶回家鄉」，讓她重返祖國懷抱。這事件轟動全球，自從被偷之後，全球都在追劇，連「渣男」畫家畢卡索都一度被懷疑而牽連其中，差點畫畫畫到監獄去，原因是畢卡索曾經買過羅浮宮失竊的雕塑。雖然最後證明他是無辜的，但也因此讓麗莎的知名度再度飆升。竊案發生多年後，一名男子在酒吧喝醉了，說出一個驚天大祕密。他說自己才是當年羅浮宮盜取麗莎案的幕後主謀，為的是要賣〈蒙娜麗莎〉贗品，而且一口氣賣出六幅，大賺了一筆。

雖然〈蒙娜麗莎〉的名聲響徹雲霄，但實際上她的尺寸只有77×53公分，小小一幅，掛在羅浮宮的牆上，卻總能吸引萬千遊客佇足，如明星般受到關注。

麗莎雖屬義大利血統，最終卻成為法國國寶。想來法國哪天若出現財政危機，把她賣出去都能還清債務。或許這幅畫不只是在告訴你些什麼，而是在反問：「你，真的看懂我了嗎？」