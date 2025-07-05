西元兩千年後出生的章楷治，最新長詩集《黃沙》分為五部分，交互神話、沙漠與學校三種異質空間，援引希臘神話中阿里阿德涅等角色與情節，指（當代人）物命名。除了有意開拓古典資源的當代性，章楷治也藉此詮釋卷首所標明，對「更年輕世代」的認識。

有了明確的對話目標，章楷治亦積極實驗各種形式的可能。他兼採對話、全知敘述與人物獨白等敘事方式，並陳長短句，也追求版式的變化，力求在長篇結構中，維持語言節奏的均衡。例如，將「我坐在懸崖邊上」靠右排列，呈現出「我」身體的臨墜與心理的孤絕，且能調動讀者的目光。

《黃沙》詩行間多次大聲疾呼「匱乏」，其核心總不離「愛」，「阿里安需要愛。她第一次意識到／自己需要愛，張口索求」。密集重疊的意象、句式，凸顯了「行走」與「索求」的徒勞，每每邁步，幾乎都要下陷；一再澆灌仙人掌，則反映了人性的矛盾與癡迷。正因如此，當詩中抒情主體「打開自己」，朝著看不見盡頭的前方，反覆「走三十公里」去「開一扇門」，便只能「渴死在黃沙地上」。

面臨愛的迷／失，詩中人物只能前進，步步皆是試探。《黃沙》勇於涉足人性深暗處，以新編故事為同世代下註腳，也展現對長詩的嶄新實踐。