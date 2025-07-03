李長青／有時光景有時瞬間
雨微……
微微微微降淋
濡濕漸浸──
生活於是充滿
水氣，也充斥
液態的斟酌與決定
每一天如詩漸進
有時沼澤
有時泥濘
有時溪流夢的邊境
灌注全副天氣
有時海岸線
發電整個荒蕪的冬天
有時晴朗有時
風颺，有時雨外的世界
自己蜿蜒
自己曲直
有時一小池
念頭語意，逡巡生滅
有時光景
有時瞬間
雨微微……
微微微微言說繼續
繼續無法訴盡……
無法不喜；
如我們
安靜的杯緣
註：2023年11月29日傍晚，與陳巍仁、陳敬介於國際街二月山家，吃飯飲茶。
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言