李長青／有時光景有時瞬間

聯合報／ 李長青

雨微……

微微微微降淋


濡濕漸浸──


生活於是充滿

水氣，也充斥

液態的斟酌與決定


每一天如詩漸進

有時沼澤

有時泥濘


有時溪流夢的邊境

灌注全副天氣


有時海岸線

發電整個荒蕪的冬天


有時晴朗有時

風颺，有時雨外的世界

自己蜿蜒

自己曲直


有時一小池

念頭語意，逡巡生滅


有時光景

有時瞬間


雨微微……

微微微微言說繼續

繼續無法訴盡……


無法不喜；

如我們

安靜的杯緣


註：2023年11月29日傍晚，與陳巍仁、陳敬介於國際街二月山家，吃飯飲茶。


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