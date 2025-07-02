王兆基／公園──寫於烏克蘭戰爭一周年之際
一開始，你在電視機前守備
像自己的兒子半身淹入墓地
咒駡火焰，或祈禱結束
在你乾淨的房子床骨
的黑土為每次肉與肉的撞擊
發自內心地顫抖著
防線崩潰，終於導彈
命中防空洞的潮濕
新聞預報下次雲雨的時間
葡萄的血液在餐桌埋伏
周末，母親們在公園談論
升學計畫，孩童模仿死亡的遊戲
躲避速度──而不是恐懼本身
追逐者結束遊戲，被追者復活，然後回家
砲彈的玫瑰
在我們的公園絕種
嚴肅的是，工作上的敵人
如何升職加薪，去羅馬旅行
那處的廢墟依然被風擊穿
石柱的陰影
棕櫚樹的根據地
教堂的鐘聲
──辯論各自的距離
有的國境出口棕櫚的血
有的進口燈具集體沉默的公寓群
於夜裡公園進口無人餵飼的家貓進口死亡的根莖
麥田在風中離開鋒利它們曾經畏懼的
棕櫚樹堅持自己腳底的根據
是的，根據在土裡。死者也是
比電視機與鐘聲沉默的聲音
在國境之下
雨水又空襲了你的屋瓦加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言