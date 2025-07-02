王兆基／公園──寫於烏克蘭戰爭一周年之際

聯合報／ 王兆基

一開始，你在電視機前守備

像自己的兒子半身淹入墓地

咒駡火焰，或祈禱結束


在你乾淨的房子床骨

的黑土為每次肉與肉的撞擊

發自內心地顫抖著

防線崩潰，終於導彈

命中防空洞的潮濕

新聞預報下次雲雨的時間

葡萄的血液在餐桌埋伏


周末，母親們在公園談論

升學計畫，孩童模仿死亡的遊戲

躲避速度──而不是恐懼本身

追逐者結束遊戲，被追者復活，然後回家


砲彈的玫瑰

在我們的公園絕種

嚴肅的是，工作上的敵人

如何升職加薪，去羅馬旅行

那處的廢墟依然被風擊穿

石柱的陰影

          棕櫚樹的根據地

                       教堂的鐘聲

──辯論各自的距離


有的國境出口棕櫚的血

有的進口燈具集體沉默的公寓群

於夜裡公園進口無人餵飼的家貓進口死亡的根莖

麥田在風中離開鋒利它們曾經畏懼的

棕櫚樹堅持自己腳底的根據

是的，根據在土裡。死者也是

比電視機與鐘聲沉默的聲音

在國境之下


雨水又空襲了你的屋瓦

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