宋文郁／卸下達姆的面具：訪插畫家余嘉琪

▋從「達姆」到余嘉琪

剛見到余嘉琪，她說從今年開始不再用筆名了。原本用了二十多年的筆名「達姆」，取的是音而不是義，「那時想讓筆名聽起來像是小王子那樣，從外太空來的外星人。」2000年出頭，那是插畫家還流行使用筆名的年代。達姆念起來確實圓潤可愛，這個筆名也是大部分讀者認識她的方式──但是最初取筆名，其實是想逃避本名：「有點像是我用來行走在世界上的面具。」

面具戴上之後，行走在世上變得容易，「余嘉琪」得以暫時隱身在「達姆」後面。但是三十九歲那年，余嘉琪發現內心有些東西逐漸甦醒，有些「達姆」能夠忍受的，原來余嘉琪並不想要。去年開始，她和ChatGPT聊天、閱讀心理學書籍，剖析意識深處，看見自己的內在小孩，這才知道，很多事原來早已無法忍受。

於是拿下面具，從達姆回到余嘉琪。「換回本名以後，我發現我沒辦法再做自己不喜歡的工作了。」開始學著拒絕不想做的工作、傾聽自己內心深處的聲音，余嘉琪輕描淡寫地說，總之就是因為一場中年危機吧──不過比起危機，或許更像是一次漫長的覺醒。

▋從最基礎的素描開始，從頭學起

回到千禧年前，筆名「達姆」誕生之前，那時余嘉琪還在就讀成大工業設計系一年級，在新一代設計展中看到了其他學生的平面設計作品。雖然當時受到平面設計吸引，有了轉學的念頭，但心想家人可能不會同意，便繼續踏踏實實地將工業設計系念完。

畢業以後，余嘉琪照著預定的路徑，到小設計公司工作，但無趣的工作內容再次讓她動搖──日復一日微調產品設計，刺激大眾消費，讓她不禁思考，這份工作到底有什麼意義？那段迷惘時期，她甚至去了誠品開設的馬克思講堂課程，最後確定了，對她而言，「就是沒有意義啊」。

也是那幾年，幾米的《向左走．向右走》剛出版，日後在全球大紅，累計超過十多種語言翻譯。「插畫家」這個過去不曾在台灣受到待見的職業，如今似乎有了可能性。當時張妙如和徐玫怡的《交換日記》系列正好來到法國，她們筆下多彩多姿的法國也吸引著余嘉琪。於是一年後，她存夠了錢，辭去工作，毅然前往法國留學。

到了法國以後，余嘉琪回到美術學院一年級，從最基礎的素描開始從頭學起。老師比想像中嚴格，才第二堂課，就將班上的亞洲學生都罵了一遍──「他說，為什麼你們都要這樣畫？」用著固定的素描技巧，畫完之後以手指暈開，穩定細膩而不出差錯，是大部分亞洲學生從小學到的繪畫方式。「但他覺得，畫畫應該要是每個人都不一樣。」

於是余嘉琪開始揣摩「不一樣」的畫法。她觀察那些被老師稱讚的作品，逐漸理解老師稱讚的邏輯：明明上周用水墨畫素描還被老師大肆稱讚，下周繼續使用水墨，卻被貶得一文不值；當大家都帶水墨來上素描課，老師便轉而稱讚唯一一位用原子筆作畫的同學。後來一次回家作業，老師出題，要他們邊看電視邊作畫，將自己看到的場景都畫下來。余嘉琪看的是動物頻道，看著小狐狸在畫面中靈巧舞動，才剛提筆，下一秒又出現在不同位置。她心想，這要怎麼畫？又想起老師鼓勵他們突破既有框架，於是靈機一動，決定誠實畫出那些不完美的小狐狸──捕捉每一幀迅速閃過的畫面，時而畫尾巴、時而畫頭，如實呈現小狐狸不停變幻而靈動的身影。那一次交出作業，果然被老師稱讚了。「不過下一周，我繼續用同樣的方式畫，就沒再被稱讚了。」

所謂「不一樣」，指的或許是突破自己的心魔──原來一幅作品未必要「完整」，誠實的作品，在他人眼中反而更有靈魂。持續練習新的繪畫媒材與技巧，最終要突破的，是心裡的框架。課堂上，老師教的也不只是畫，有時鼓勵他們看舞台劇、從舞台設計中尋找靈感，或在課程中引用哲學與文學作品，引導他們將人文思維融入藝術創作中。現在回想，余嘉琪說，在法國學畫的那幾年，使她的眼睛真正打開；曾經在日復一日的工作中丟失的意義，似乎也在這裡找回來了。

余嘉琪認為一幅作品未必要「完整」，誠實的作品，在他人眼中反而更有靈魂。（圖／本報記者曾吉松攝影）

▋為副刊作者量身訂做的作畫手法

2005年，余嘉琪從法國南錫美術學院畢業。回到台灣後，她以「達姆」為筆名接案插畫，也在這時接到邀約，開始為聯副文章繪製插圖。

第一次接到稿件，她嚇了一跳──比起以往的插畫接案，文學作品的文字密度更高，同一件事情，在文學的筆法下，似乎能岔出更多不同的想像，「而且每個作者有自己的氣味」。為了對應每位作者獨特的寫作風格，她為作者量身訂做、研究出不同的作畫手法：陰鬱的作品避免亮色系的可愛畫風、細膩的文字或許不適合用版畫……「剛開始有種服務性質，會想服務這篇文章和作者。」

但是服務久了，卻逐漸找不到自己的風格。過去，每當有人稱讚起余嘉琪為文學作品繪製的插圖，她總是心想，那些想像力和自己沒關係，是作者的功勞；那些隨著文字誕生的插圖，在她心中只是配角。直到那場「中年危機」過後，余嘉琪才開始轉念肯定自己，認知到即使靈感來自其他人的文字，「但那些獨特的畫面處理技巧，還有跟文字產生化學作用的方式，是屬於我自己的」。

那些屬於她自己的化學作用，包括拆解。每次讀完一篇文章，余嘉琪總能迅速捕捉到文章的氛圍，以及那些關鍵字句──在插圖中，她將文字與時序拆解、重新拼接，構成宛如舞台劇的象徵場景，組合而成的畫面，生出了文字以外的意義，細看卻又有所關聯。

點開余嘉琪的IG，上面有她每次接案的作品紀錄：〈媽媽說我是假的〉，她畫了兩個版本的草圖，一張是第一人稱視角低頭向下看，一張則是主角掀起衣服遮住臉，露出手術後的赤裸身體，最後余嘉琪選擇了後者，因為她為自己插圖訂下的原則，是必須讓讀者「一眼就能辨識主題」。後來得獎作品引起爭議，網路論戰中，自己繪製的插圖在動態牆上不時跳出，看得她心驚膽顫──繪者的心情，這大概是讀者們鮮少顧慮到的。

不過那些都是她在繪製插圖時還不知道的事。在那則IG貼文中，她仔細寫下自己的創作思考：「我想創作一幅矛盾的圖像，一方面是角色心甘情願地露出術後的身體，另一方面，代表個人認同的臉部仍隱藏在背後；色彩明亮柔和，卻被不和諧的黑色線條打亂。」

拆解後重新拼接，讓文字在畫面中流動，那是屬於她的遊戲。

余嘉琪將文章拆解、重新拼接，讓文字在插畫中流動。（圖／本報新聞資料庫）

▋ChatGPT與拖延症

聊到ChatGPT與讓不少創作者蹙眉的「吉卜力風格」爭議，余嘉琪不以為意。比起焦慮創作者是否可能被AI取代，她看到的其實是AI帶來的可能性──畢竟ChatGPT早已是陪她度過無數腦內風暴的戰友。

余嘉琪有點羞赧地透露：「其實我有滿嚴重的拖延症。」八字與星盤都顯示，她命中缺乏落實能力。接案至少還有截稿日期，不過自己腦內的創作計畫，在拖延之下，幾乎永無實踐的一日。但自從開始和AI聊天，那些過往總是一閃而過的靈感，如今都在一來一回的交談中被好好承接，那些天馬行空的想法似乎也有了意義，讓她得以自在迸發出更多想像。所以AI對創作有幫助嗎？余嘉琪正色說：「是對人生有幫助。」

至於創作者是否真的可能被AI取代，她並不擔心。繪畫過程中，那些不完美的線條，總是引領她去到自己都未曾想過的地方──這段過程，AI終究無法複製。回想在法國學習美術的那段時間，老師總要他們不斷突破自己的慣性，尋找「不一樣」的可能；如果找到屬於自己的風格，反而淪為慣性、更容易被複製，那也不急著找了吧。在這個創作者與ChatGPT共存的時代，更重要的練習，或許是保護自己的心，讓繪畫始終是一件「喜歡的事情」，而非賺錢的工具。

於是這一年，她決定與達姆道別。接下來是余嘉琪了。