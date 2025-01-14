栩栩／大於一：訪插畫家葉懿瑩

文章與插畫的彼此輝映，於副刊版面上，由來已久。彩色插畫吸睛，自然引動閱讀興味，而文章讀畢，回過頭再看插畫一眼，別有一重或印證或碰撞的火花。插畫占據了第一印象，無形中，多少也形塑了讀者對內文的主要印象。

文章寫得多寫得好，自然躋身而為作家。這道理也同樣適用於插畫嗎？插畫家是如何成為插畫家的？

對葉懿瑩而言，圖像創作是歷經一番摸索後浮出的路。大學主修視覺傳達設計，畢業後，順勢進入設計公司任職；設計公司著重商用平面設計，像命題作文，上手難，終日晝夜顛倒被死線緊追著跑更難。做中學學了幾年，漸漸掌握了門道，也開始認清這份工作的局限：「相較於圖像創作，商用設計能夠自由發揮的空間少得多。」適逢公司創辦新雜誌，她負責其中一部分美術編輯，長了見識，下班後也動手為兒童讀物插畫配圖，就這樣，重心一點一點偏移，直到完全轉移至創作這一端。

她辭了職，遠走歐洲攻讀碩士。人生驟然轉了個彎，可曾遭遇過來自外界或內在的壓力？她搖頭，一來當時年紀小，只知全力奮進而無暇計較得失；再者，葉懿瑩謙稱，和裸辭後直接成為自由插畫家相比，學院猶如一頂隱形而巨大的保護傘，既提供了充分的緩衝和支撐，同時也使人免於立即接受業界檢視。

▋轉化練習

研究所畢業後，起先，她對職涯的發展方向並未加以設限。不過，緣分這事說來奇妙，當她正式以自由插畫家的身分開工，第一個找上門來的，竟是聯合副刊。受副刊之託，她以每個月平均兩三張圖的產量穩定交稿，「這份機緣意外觸發了我人生中一段相當難得的、持續的閱讀時光」。懿瑩解釋著：「為了畫圖，我必須先熟悉文本──直至現今，即使分量多達一整本書，我也會盡力全部讀完──對像我這樣從小習於圖像思考的人來說，大量閱讀其實是全新的經驗。到後來，我發現原來我也需要文學的刺激，說得更精確點，豈止是需要，我簡直樂在其中。」都云行為模式改變腦迴路，這話果然不假。

化文本為圖像，這門轉化的功夫，她將之巧喻為讀書心得。讀書心得百人百樣，一開始，她傾向從文本中抓取關鍵字，爾後當練習逐步上了軌道，她也試著改變作法，不再借助關鍵字，而是先求充分理解吸收整部作品的輪廓和氛圍，再加以表現。「經過消化，作品中我的主體性和獨特性會更強烈，不單單依附文本而生。」懿瑩對自己顯然頗有要求：「儘管插畫一般都和文本同步出現，但假若有朝一日大家有機會單獨欣賞畫作，我希望它也完全能獨立存在。」插畫可以是橋梁，可以是一束highlight，卻不必自我降格為配角。

葉懿瑩習慣先充分吸收整部作品的輪廓和氛圍，再將文本轉為圖像。（圖／本報新聞資料庫）

她的企圖倒也側面點出了圖文之間微妙的位階。按理，如果文本和插畫是一加一大於二，那麼逆向回推，插畫最起碼該當擁有它應得的那份一吧？但實則不然。許是文本先行，插畫遂處處落了下風。

強調主體性，這是藝術創作者都有的自覺自重。從商用設計跨足自由插畫，她固然不必再將自身置於委託方所設定的層層框架之下，但這還不夠，遠遠不夠──「可能我的創造慾也需要被滿足、被肯認，如此一來，我才有力氣繼續下去。」報章刊物給予的空間，反過來留下了她。

不過，創作和接案在作法上的確略有區別。箇中差異，是因應不同的實際需求使然。創作全然自主，從線稿到上色每一步驟皆能仰賴純手工；委託案則必須配合考量委託方的需求，因此，她改用電腦上色，既可保留她偏愛的手繪質感，後續調整也方便許多。

葉懿瑩筆下的植物線條簡潔、細緻而不失優美。（圖／本報記者曾原信攝影）

繪畫反映了她如何觀看表達這個世界，卻非唯一途徑。近年來，隨著圖文集《季節禮物：插畫家的台灣旅行記事》、《食常物語》陸續出版，葉懿瑩的書寫也日益受人矚目。《食常物語》寫日常果蔬物什，看似平淡無奇，實則妙語如珠：球芽甘藍的剖面和大樹、輪切辣椒乾和綁沖天炮的兒童橡皮髮圈……那埋伏於日常犄角的無數瑣屑，藉著她的慧眼與巧手，再度閃動著鮮明悅目的光芒。縱然如此，她對自身主要定位仍是插畫家，文字之於她，除了記錄，更重要是豐富繪圖的意涵，使之立體、煥發、傳神，至於作家這個頭銜──哎呀，怎麼有點沉重呢。

插畫家同時也是主婦與母親。繪畫慢工出細活，講究專注，而主婦的一日往往始於一堆家務事，兩者如何平衡？懿瑩坦承她的工作節奏偏慢，只好視家務為暖身，等到正式進入工作狀態，家務也差不多告一段落了。「環境太亂會影響我的工作效能。」住所與工作室空間高度重疊，時間分配角色轉換倒都還在其次，占用時間精力最巨者，絕對非幼兒莫屬。創作時光何其寶貴──這或許足以說明何以《食常物語》文字篇幅相對短小，札記似的，散落在日常的各處。小歸小，於她，卻切切實實是偷自浮生的片刻充電。

▋大自然的餽贈

長年居家工作，如何與外界維持適度聯繫是道考驗，太封閉怕脫節，行程滿檔，進度又未免堪憂。

若按她原本個性，手感正火燙時，為了確保進度不受中斷，她完全可以連續數日不出門。但這樣下去不是辦法。近來，懿瑩有意識地逼自己外出透透氣，她常光顧建國花市，從小跟著阿嬤爸爸上花市、養植物，成年後爬山旅行，見了花木蔥蘢心神亦備覺舒暢。人在城市中，綠植是人與大自然為數不多的中介之一，即使植物安靜不通人語，但透過日復一日的照料，人仍然得以察覺植物細微的變化，並為之欣喜或沮喪。同理，她也愛逛農夫市集，蔬菜水果原是更富實用取向的植物。

花草也頻頻在她的畫作中現蹤，從《愛玉子之小蜂旅程》、《花想THE GARDEN IN MY MIND》，到近期的《食常物語》，眼耳鼻舌身意無處不是植物。懿瑩筆下的植物線條簡潔、細緻而不失優美，問起有無訣竅，她竟答以比起屋舍街景，畫植物容易得太多，怎麼個容易法？「不必一直盯著看，順著長勢，虛實掩映疊生就畫完啦。」原來，與其依樣畫葫蘆，不如一早就在心底闢出一方沃土。

埋伏於日常犄角的無數瑣屑，藉著葉懿瑩的慧眼與巧手，再度閃動著鮮明悅目的光芒。（圖／本報記者曾原信攝影）

▋AI與創作之我

近年來AI當道，「哪些職業最易被AI取代？」之類的網路文章廣為流傳，插畫家每每成榜上常客之一。面對眾門外漢想像中的AI衝擊，葉懿瑩表現了令人詫異的從容：「以我個人來說，我完全不會有被AI取代的危機感。」說到底，人的珍貴之處在於不斷學習成長變化，體悟感想日新又新，AI興許可以勝任插畫家的資料庫，但不可能取代任何人。

在創作上，她是多變的。當作品不再符合內心嚮往，她隨即展開新的探索，直至心靈重獲滿足為止。「從《季節禮物》到《食常物語》，中間歷經諸般歲月人事變遷，我不再是過往的我了，我也不想繼續畫一樣的畫。」肯定藝術中的追尋有其價值，不願自我重複，即使一時不被理解也沒關係──話又說回來，若非對自我實現的執著，AI哪有這麼輕易瞬間出局？

如今，她的下一步指向了製陶。

《食常物語》出版後，一如既往，新點子接連來敲門，更龐大複雜的系列作？著手試驗其他媒材？期間，她再度重拾因育兒中斷了一段時日的陶藝，並進而確立了下一階段的方向。她將陶土製成板，再利用《食常物語》的手稿割出形狀，哈姆、水針魚、野薑花……最後刻劃細部線條並上色。轉頭望向書架上的大玻璃罐梅酒──春日的梅仕事，付諸筆墨之外，竟還能重新以陶器的形式迎來另一個青梅季節，真是不可思議啊。

對向來喜愛不同媒材的懿瑩而言，作品的生命可以這樣無限地延續、擴張；而圖像一旦突破紙張的框架深入日常，除去賦予質地和手感，作品和擺放位置之間的互動也必須納入考慮。「我仍然在處理圖像，只不過換了個媒材和方法，讓圖像主動來到人們身邊。」現在，陶藝成為葉懿瑩在插畫和寫作之外的另一個一，而我們都明白，一乃眾數之基石，自一至千萬，不過彈指間的事。

葉懿瑩將陶土製成板，再利用《食常物語》的手稿割出形狀，哈姆、水針魚、野薑花……最後刻劃細部線條並上色。（圖／本報記者曾原信攝影）