聯副／六十七屆中國文藝獎章徵選
由中國文藝協會主辦，第六十七屆中國文藝獎章即日起受理推薦，獎項包括文學、音樂、美術、攝影、舞蹈、廣播電視、戲劇、翻譯、海外文藝創作等，請掛號逕寄台北市郵政13-95號信箱本會祕書處。函索推薦表，請附回郵寄台北市羅斯福路三段277號9F祕書處收，電話：02-23638684，除美術畫作外，概不退件，文稿著作請自行留底，報名或推薦表均由電子郵箱：wangliti@ms4.hinet.net 傳送，申請於2025年12月31日截止收件，入選者將於2026年5月4日文藝節大會上頒獎。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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