柏森／牧歌

聯合報／ 柏森

在坡上，在晚冬

初春之際安息的河水中

游泳的鳥群仰躺松葉

隨光移動溫度，你聽

蔚藍正無比清醒

修剪過的花沒有娛樂

也沒有憂愁，它們鑽入泥地

遙遠小鎮朝著太陽

等候一輛久久的巴士，有人

在褪色站牌棄置盆栽

包圍庭院長成木林

真奇妙，你聽，無意時間

生命變形如斯

在窈窈陰影

在它不動

讓綠拓出足印，這荒徑


小路上只剩我們

外鄉的散步


或這畫眉休憩，某種素簡

而充滿情調的午後

我為你朗讀

一首詩，風是，山是，鐘鳴是

幽寂中片刻的潮騷

我能拿什麼去丈量

日光，在之間慢慢老去

你這麼看向

使命運遷徙的景象：只有愛

不斷發生，我為你朗讀──

蝶下降，草上

辵白嬉戲

一切不可思議，這是

提早來到的春日

撥走肩上的羸弱倦意和倦意和


倦意，身體僅有的平靜

在完全曝光中遁入


傍晚的風笛

發酵著，把玩呼吸

的節奏


日影在坡道延伸而使我目光

停留你，為何愛

充滿憂愁

河圳沿著狹長通往

明亮的田園，我想起

背光葉脈透露一絲

塵埃的幻象

在這午後，充滿

情調。我嘗試為你

朗讀那些值得知道的事

忘卻的文字

噢，是的，我們

在不斷發生的

喜悅與鈍痛

來到這

早春的光亮之中


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