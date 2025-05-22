柏森／牧歌
在坡上，在晚冬
初春之際安息的河水中
游泳的鳥群仰躺松葉
隨光移動溫度，你聽
蔚藍正無比清醒
修剪過的花沒有娛樂
也沒有憂愁，它們鑽入泥地
遙遠小鎮朝著太陽
等候一輛久久的巴士，有人
在褪色站牌棄置盆栽
包圍庭院長成木林
真奇妙，你聽，無意時間
生命變形如斯
在窈窈陰影
在它不動
讓綠拓出足印，這荒徑
小路上只剩我們
外鄉的散步
或這畫眉休憩，某種素簡
而充滿情調的午後
我為你朗讀
一首詩，風是，山是，鐘鳴是
幽寂中片刻的潮騷
我能拿什麼去丈量
日光，在之間慢慢老去
你這麼看向
使命運遷徙的景象：只有愛
不斷發生，我為你朗讀──
蝶下降，草上
辵白嬉戲
一切不可思議，這是
提早來到的春日
撥走肩上的羸弱倦意和倦意和
倦意，身體僅有的平靜
在完全曝光中遁入
傍晚的風笛
發酵著，把玩呼吸
的節奏
日影在坡道延伸而使我目光
停留你，為何愛
充滿憂愁
河圳沿著狹長通往
明亮的田園，我想起
背光葉脈透露一絲
塵埃的幻象
在這午後，充滿
情調。我嘗試為你
朗讀那些值得知道的事
忘卻的文字
噢，是的，我們
在不斷發生的
喜悅與鈍痛
來到這
早春的光亮之中
逛書店
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