吳仁麟／逆旅風景——胡塞爾的眼晴

四十年前，在台灣紙醉金迷的年代，一本不同於當時主流的雜誌誕生了。

它名為《人間》，志在照見人間。

那是1985年，一個不能說真話、不能凝視陰暗與弱勢的年代。

《人間》雜誌的誕生，像是在強風中點燃一盞小小而明亮的孤燈。記者們背著底片相機與筆記本，穿梭於稻田、工廠、礦坑、山林與都市邊緣，拍攝勞工在機械間的勞苦，農民生計的無奈，原住民在都會角落裡的痛苦與悲鳴。

《人間》記錄的，不是光鮮的成功故事，而是生活的掙扎，是人與土地最深刻、最痛的連結。

四十年後的今天，《人間》雜誌雖已成絕響，但那盞孤燈沒有熄滅。它穿越時間，在不同的世代中，繼續閃爍。

「逆旅風景」攝影展，是對《人間》記憶的回溯和再現，這本雜誌只辦了四年，卻永遠活在許多人心裡。

離開《人間》雜誌記者的工作之後，我把相機當成記錄與思索自己人生和時代的眼睛。這場展覽，也是一次對於人文紀實攝影價值的重新發現。

●《逆旅風景——吳仁麟攝影個展》 展覽地點：高雄「發現藝術」畫廊（高雄市鹽埕區大智路35巷1-1號） 展覽期間：即日起至6月7日（五）