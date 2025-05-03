推薦書：林谷芳《江流千古意──契入中國文化的十六個關鍵詞》（有鹿出版）

過去專長於音樂與禪學的林谷芳，交出新書《江流千古意》，從書名與架構仍然有著濃烈的佛理與禪風。在學術界談中華文化、古典文學、宗教思想或義理，我們經常會想到一些更恢宏、更大敘事的概念，譬如這篇書評標題的「江河萬古流」，或「為往聖繼絕學」，「掣鯨魚碧海中」之類的。

但如作者於自序所說的，他選擇「江流千古意」，前者指的是「中國文化源遠流長」，後者的「意」，則是「你我的體會」。意本身也有種禪理釋家的理解，眼耳鼻舌身意，一念之動靜。

何以選這十六個關鍵詞，作者也有自身的詮釋：「有直涉文化基底特質的，如『人間性』、『漢字』、『儒釋道』……有涉及實然生活的，如『文人』與『民間』；有提及文化碰撞融合的『胡漢』，也有契入心靈特質的『史』、『詩』、『陰陽』、『氣韻』」，最後歸結於生命歸向之「境界」與「生死」。

學術界談關鍵詞、談概念史不算什麼新鮮切入點，但這些概念確實是中華文化相當基底也具有代表性的概念。有些牽涉宗教，有些關涉文學、文體，有些是觸及了思想義理與哲學的辨證，有些則談到了中國文學抒情傳統的大脈絡、大架構。

《江》全書風格呈現出某種靜謐、穩定，並非是滔滔雄辯，而是緩慢舒展開來的氣質與韻律。既不是論文式的辨證剖析，卻又不同於普及讀物的簡易概括。這可能來自於作者的思維脈絡與天生具足之氣質。過去我們談陶淵明詩的版本有個著名的例證：〈歸園田居〉第一首的首句「少無適俗韻」，然而這句另一版本作「少無適俗願」。雖然意義相近，訛字皆通，但箋注家一致認為韻比願更適合陶詩──韻來自於音樂，爾後指一個人天生而成的氣質。在〈氣韻〉一節裡，作者寫了藝術的有機性，寫了氣的流動相生，這樣的風格體氣貫穿了全書。

當然，從學術研究、文獻實徵的角度，我對其中幾個關鍵詞的呈現有點不同的想法。

譬如〈詩〉作者將重心放在吟詠性情，尤其與禪學結合的部分。這種緣情說乃至以禪喻詩當然是詩歌發展的重要脈絡，卻不是最主流的詩學史定義，我們談詩言志，談《詩經》、國風的政治位置，也談詩歌的社會性，從「在心為志，發言為詩」到「上以風化下，下以風刺上」。《江》的脈絡有點像神韻說的主張，如此可能忽略從漢樂府到杜詩的一整個詩歌的社會寫實意義。

又譬如〈史〉談到懷古、詠史之脈絡，然而古典文化裡的史除了故事性、詩歌性之外，更重要的也是政治性，從《春秋》到三傳的筆削書法等等。

不過我想，這些學術史或大敘事亦無礙於本書的氣韻流動。對於關鍵詞的發明，對於中華文化的可測可感，任意而行，隨興所指的萌發與流動，構成了《江》全書的主脈。然而在這條遍野流淌的野溪派勢裡，卻又隱約察覺其背後汩汩而流的騰湧江河。