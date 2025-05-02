李進文／放捒歌詩

聯合報／ 李進文
放捒歌詩。（圖／李進文提供）
放捒歌詩。（圖／李進文提供）

彼當時，你放捒歌詩。帶著一寡仔躊躇，去誠遠的所在拜訪你家己。

你綴著熱天的跤步，四界行，共過往挕掉，想欲好好仔醫治你家己。

來到闊獅獅的樹林，你佮心內外全員的野性話仙、拍抐涼，安搭拋荒的靈魂……毋管萬物接續生長，抑是不願閣再湠根抽懸。

清氣的天頂，雲咧寫批，佇你心肝頭落名，輕輕仔……相比起來，向時的愛和親情，擱愈輕。

蓋濟你毋挃的物仔，為著別人姑不而將存在。想欲好好仔愛家己，因何需要旁人允准？實在想袂曉。

你佇闊莽莽的外鄉記錄家己，修整缺角，佮本身參詳出一个閣較原全的家己。

彼陣，論真講，你並沒全然放捒歌詩。

你干焦想欲閃避這个時代遐爾仔雄的流量，共別人的歹心計算卸離身。了後，恬恬共你家己減甲比純然的無擱較少，比自底的向望擱較小。

✽放捒pàng-sak：遺棄、放棄

✽挕掉hìnn-tiāu：扔掉

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