廖偉棠／假如在冬夜，一個男人
假如在冬夜，一個男人
載著兒子從子夜場的影院回家
逆向汽車曳光，如未來將逝的時間
直球向他們擊打
他的電動車快要沒電了
因此可以更理所當然地開得更慢
比光速快，比呼吸慢
這樣就能回到秒針跳躍的重力之中安眠
啊一切變慢，包括父親的衰老
兒子的出走──電貝斯的勾弦
你接過緩緩飄至的那朵火焰吞下
驟然地球不過一脈細流
在它窄得不能再窄的
兩頁書的中間
我們依然徒勞無功地離別和重逢
無視一場荒雪或粒子風暴告訴我們的事實：
星船歸航，唱盤跳針，那詠嘆調開腔又開腔
入睡的熊夢見一場中世紀的婚禮
通宵達旦──在牠遼闊得不能再遼闊的回憶中間
我們雪橇的軌跡總遵循著冰紋
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