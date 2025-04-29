陳其豐／真心與冒險的技藝：專訪插畫家甘和栗路

走進隱身於台中巷弄的老公寓一樓，細紋捲簾遮映落地玻璃門窗，成排高鐵架貼合淺灰牆面與花地磚，原木方桌上的馬克杯插滿色鉛筆與壓克力筆，幾張實木圓凳錯落，後頭的木架整齊陳列系列作品。這是甘和栗路與伴侶的新居，也是她今後的工作室。

▊視野的邊線

「從前沒有獨立創作空間，坐下來，擺好工具，就開始畫了。」舊家房間一角是貓砂盆，愛貓穿梭於房內物件、半成品間，甚至一屁股坐在畫紙上，讓她猶豫當下到底要摸貓，還是趕快工作：「如果牠撒嬌，我就得一直摸到牠滿意為止。」貓參與了甘和栗路的創作過程，也是重要靈感來源，她的作品色調明亮、風格活潑，畫中經常出現貓與其他可愛動物，顏色、細節各異的圓滾滾雙眼，更是引人注目。

「我從小喜歡閱讀漫畫，更喜歡研究漫畫家筆下的眼睛。」成長過程中，甘和栗路始終維持畫畫的興趣，大學則就讀視覺傳達設計系。畢業後，原在廣告公司負責平面設計，但喜歡與人群互動的她，不喜歡整天坐在電腦前，只能與業主、老闆對話，遂決定轉職插畫。二十八歲時，因房租到期與年終獎金入袋，她決定前往澳洲打工度假，工作之餘，則是畫畫的街頭藝人，也在假日市集擺攤。即便身在地球另一端，甘和栗路依舊回望著故鄉，她在網路募資平台發表「插畫通信」企畫，融合「旅行」與「通信」的概念繪製明信片，向台灣投遞手作的溫度。

一直以來，甘和栗路堅持手繪每幅作品。剛畢業時沒有預算購買繪圖板，近日購入平板後，依然不習慣數位繪圖，因此她總先畫在紙上，再掃描進電腦調整顏色與細節。無論是個人創作還是與聯副合作的插圖，甘和栗路始終注重作品的精準度。為了保留草圖的手感，她等比例放大影印草圖，再細緻描繪輪廓，並嚴格遵循草稿所訂定的色彩，「像小時候著色一樣，把顏色塗滿對應的區域」。這樣的執著也體現於她的作品──色塊與色塊間邊界分明，不容半點含糊。

在甘和栗路眼中，為文章配圖就像一場「真心話大冒險」，圖為她為2025年3月30日聯副所繪插圖。（圖／本報新聞資料庫）

▊文繞圖，圖繞文？

為文章配圖時，如何將字裡行間的概念轉化為圖像？甘和栗路視此類「命題作畫」為「真心話大冒險」──首先，聆聽文章作者的「真心話」，即初讀時抓取關鍵詞，再反覆細讀，如同沿路破關遊戲般循線掌握文章整體脈絡，最後串連關鍵詞，完成插畫。（誰道出真心話？誰顧左右而言他？）另一項規則是：玩家必須跳脫自身慣用的繪畫主題，甚至拋開偏愛的構圖與色彩。副刊版面上，文字圍繞圖片；這場遊戲中，圖像則圍繞文字，展開一場與自我、截稿期限對陣的「大冒險」，而甘和栗路，則是忠於遊戲宗旨──理解──的唯一玩家。

另一場「大冒險」，則是與其他作者合作完成童話繪本《元宵：元宵姑娘》。故事充滿街景，對自認空間感不佳的甘和栗路而言是一大挑戰。為了確保人物衣飾與場景符合時代背景，她查閱大量資料，同時得考量文字與畫面的搭配──不僅要符合規定頁數，還要避免畫面過於重複，並在圖畫上精準預留文字空間。「這時我會參考漫畫分鏡，觀察劇情推進時畫面如何處理。這樣想起來，漫畫真的是我的老師。」為了避免「自找麻煩」，她特意拿出A4紙，對摺再對摺，自製小書規畫進度。相較於平時即興構圖的作畫方式更為嚴謹，也考驗她的布局能力與耐心。

▊一切都在畫裡面

個人創作中，是否有交出「真心話」的時刻？甘和栗路坦言，創作時不常帶入真實生活中的情緒、事件：「腦中出現什麼畫面就怎麼畫，只是看顏色搭配是不是我想要的感覺而已。」相比於語言文字的溝通取向，她認為圖畫跟讀者間的距離更遠，其中的空間容許各種詮釋與感受生發。當悲傷的情境成為創作底色，她偏愛的暖色調便會悄然隱退：「我所使用的元素、顏色就會不一樣，一切都在畫裡面了。」

她也曾嘗試右手畫畫，左手寫散文，用文字記錄和一位長輩的相處點滴，設想如果自己配圖，會交出怎樣的成果？越近身的人事物，往往越難下筆，沒有截稿期限的計畫，總引人反覆細細思量。畫中其實有話。無論提筆的是哪一隻手，長輩的形貌、交談的過往、收到的禮物……這些記憶屢屢浮現，一筆一畫都慎重。於是，真實世界的形影，至今仍是紙上草圖。

相較之下，為他人的文章配圖，對甘和栗路而言輕鬆多了。筆畫指涉筆畫，思維貼近思維。而配合文字的插畫，是否也有潛藏於色彩構圖中的「真心話」？它們能否脫離報紙見刊的「當日性」，連結其他作品，形成更完整的脈絡？甘和栗路曾挑選部分與聯副合作的作品赴日本參展，當原圖一字排開，她驚喜於這些作品在不同場域呈現的全新視角。重新為每幅作品命名，它們的意義便不再局限於原文章，找到了獨立存在的依憑，以更多元的角度面向讀者。「有時幾個觀眾分別抵達，我無法一一解說，他們便開始看圖說故事。我還是會告訴他們原本的故事，但他們的版本也好合理、好有趣。」

甘和栗路認為插畫家的筆觸、構圖、色彩運用，乃至整體氛圍，是通往讀者內心深處的途徑。（ 圖／本報記者黃仲裕攝影）

▊互動與生成

報紙承載副刊插圖，往返於城鄉的各個角落，作品代替作者找到了一種與讀者的互動方式。彷彿是一種對「空間」與「移動」隱隱的呼應，甘和栗路曾執行「家書郵局」駐村計畫，意外發現家中長輩曾在暫駐地清水眷村生活。駐村期間，她創作的每一幅畫都有郵票般的齒孔邊，上頭的「郵資」則標示著完成日期。「任何圖案似乎都能合理收納在郵票上，而郵票的移動性又能夠代替你去任何地方。」

她還準備了明信片，邀請觀展遊客寫一封信或畫一幅畫，再逐一貼在牆上，靜待時間完成這組共同創作。原計畫是駐村結束後，將明信片寄回給參與者，但有些人認真寫完卻未留下地址，於是她細心收存無法寄出的信件，成為這場計畫的另類紀念。某些話語與圖像，或許不必抵達具體終點，存在當下，已是深層的流動。

從模擬郵票形式的畫作，到實際前往郵局，貼上郵票，寄出明信片，種種互動方式都是甘和栗路的真心。面對現今當道的AI生成式互動，身為插畫家的她，又如何看待？她認為，AI製圖對於一般民眾確實非常便利：「AI能快速完成一次性的簡單任務，而且無論要求修改多少次，它都不會生氣。」創作遇到瓶頸時，甘和栗路也向AI下達指令，那些天馬行空的生成畫面有時給予意外的靈感，但更多時候則讓她哭笑不得。她也因此更加確信「手感」的珍貴──插畫家的筆觸、構圖、色彩運用，乃至整體氛圍，才是通往讀者內心深處的途徑。「每位插畫家有獨屬自己的風格，熟悉的讀者一眼就能辨識出心儀的作者，這是AI無法取代的。」

無法被AI替代的，正是創作者在構思與賦形過程中的心思與手感。放下畫筆時，甘和栗路喜歡製作紙偶，這是需要反覆勞動的手工活──重複切割紙箱，以雙面膠貼合壓實，再用黏土修飾收邊，覆蓋報紙，最後完成上色。她的紙偶因此質地緊緻、邊緣細膩，一如她對畫作的講究。製作過程中，她得以暫時淨空紊亂的心，重複規律的勞動成為創作瓶頸的調節出口。

「有些問題，如果畫畫無法解決，可以試著照相。」同樣是留住瞬間的技藝，畫畫過程漫長且曲折，相機則能即刻捕捉各種角度下的同一對象，分秒間，世界的色調已有些微差異。甘和栗路認為相對於圖畫，照片更加抽離在觀眾的凝視之外。拍攝者無須解釋，觀眾可以自由在照片中詮釋議題、收納心事，或單純欣賞取景與構圖。她尤其喜歡拍攝空景，大量看似無意義的留白，實則暗藏不足為外人道的真心實情。按下快門的瞬間，世界似乎變得無限遼闊，卻又凝縮於一幀幀畫面，「日後觀看照片，也只有自己知道拍攝當下的感覺」。空景中其實有人。