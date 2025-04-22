聯副／講座資訊二則

聯合報／ 聯副

讀書，或自由的另一個名字──王璞《我以星辰書寫看不見的天空》對談

對談人：香港作家王璞、詩人羅青

主持人：二○四六出版社總編輯鄧小樺

時間：4月24日 19:00-20:30  

地點：飛地書店（台北市萬華區中華路一段170-2號）


現代詩與視覺藝術複合創生系列講座．羅青主講「興遊美學與圖像思考」

主持人：台大中文系洪淑苓教授

時間：4月26日 15:00-18:00

地點：台大中文系研討室

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