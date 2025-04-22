聯副／講座資訊二則
讀書，或自由的另一個名字──王璞《我以星辰書寫看不見的天空》對談
對談人：香港作家王璞、詩人羅青
主持人：二○四六出版社總編輯鄧小樺
時間：4月24日 19:00-20:30
地點：飛地書店（台北市萬華區中華路一段170-2號）
現代詩與視覺藝術複合創生系列講座．羅青主講「興遊美學與圖像思考」
主持人：台大中文系洪淑苓教授
時間：4月26日 15:00-18:00
地點：台大中文系研討室加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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