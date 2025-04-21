陳其豐／在流量時代寫作

2025年3月28日「星期五的月光曲」文學沙龍，邀請徐珮芬與潘柏霖對談，陳繁齊主持。三人都自網路PTT詩版發跡，到如今追求社群觸及率的時代，媒介的轉移改變網路詩的傳播方式，同樣影響詩人的創作模式。

徐珮芬回憶，詩版讀者喜歡以「空白推」與「標點推」表達肯定，許多詩人在此嶄露頭角，進而出版詩集。潘柏霖認為「空白推」沒有多餘評論，營造舒適的創作與閱讀場域，現代作者發文則不容易滿足於低讚數，「被流量玩壞後就進退兩難」。離開詩版後，他們轉換到臉書、Instagram等平台發表作品，陳繁齊提起「晚安詩」臉書專頁，在大家還很鬆散使用社群的時期，每兩三天就分享一首詩，帶給讀者充滿儀式感的讀詩期待。

陳繁齊分析，網路時代讓人產生全知與擁有選擇權的假象，看似追蹤了許多事件，實則資訊只是滑順地掠過生活，而「冒犯」反倒讓人停下來覺察與思考。徐珮芬回應，冒犯不等於傷害，她會先區分純粹的傷害與有意義的挑戰。擔任台北公車捷運詩選策展人時，她試著在讀者的批評中找出值得參考的意見，但一旦雙方認知起點不同，彼此就難以溝通。談及自身寫作，徐珮芬起初極力拒絕任何束縛，也抗拒外界的批評，如今則認為這種態度並不健康。然而，「心無旁騖的寫作階段，一生只會經歷一次」。

潘柏霖則不認為批評作品形同冒犯作者，但若評論延伸至分析作者人格，便構成了侵犯。同樣曾策畫公車捷運詩選，他指出入選作品的刊載環境已經改變，很容易被去脈絡化地解讀。讀者對文類有各自的想像，潘柏霖也好奇劃分文類的依據，當某些因素或脈絡剝除後，作品是否仍屬原先的文類？至今，他仍未找到能說服自己的答案。

社群時代，人與人之間的距離拉近，網路創作者們亦直接面向讀者。陳繁齊曾收到帶有情緒勒索的訊息，雖然他相信創作應追隨自我心志，但無形的壓力如同「天花板」，即使看不見，仍是軟性限制。潘柏霖收到這類私訊時，總會陷入兩難，因為自己「不是心理諮商專業，回什麼都很怪」。徐珮芬則主張，作品只為抒發自身苦痛，無暇顧及他人憂傷。但近年來，她開始能同理讀者。如同自己一整天開著喜歡的podcast，時不時與主持人產生共鳴，這種感覺與收到的私訊本質相似，都是單向的傳遞，「但正因如此，就絕對不會聯絡」。

潘柏霖反思，當前的創作環境迫使創作者成為服務業，必須回應讀者的各種意見，但許多批評僅反映個人好惡，不具有對話的可能。創作的「天花板」時刻存在，除了網路環境的限制，他也關注自己的作品是否會傷害某些族群。徐珮芬則表示，這類問題是時代「共業」，十年前幾乎都不存在，而今無論作者是否願意，都會被賦予「人設」，由作者與讀者共同參與、塑造。「當寫的東西被夠多人看見，作者就自動成為網紅了。」

講座最後，徐珮芬朗讀〈再一下下就好〉與《久美子的線上房間》自序，潘柏霖則選讀長達百餘行的詩作〈幸福是：〉。關於創作初衷，三人皆強調，應認清「為何而寫」，並肯定自身作品，而非為了說服或倡議。畢竟，試圖說服他人時，更多時候，或許只是渴望被理解。