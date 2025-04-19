聯副／綠蒂主講「文藝與人生」
由中華中道領導文化總會主辦「中道高峰會後系列講座」第三場，邀請作家綠蒂主講，講題「文藝與人生」。講座於4月23日（三），在中道總會會議室（台北市中正區鎮江街5-1號2樓）舉行。免費活動，歡迎參加。報名網址：https://forms.gle/mGcAfLPs1YqT1vpe7，線上參與講座網址：https://reurl.cc/lz58Al，詳情請洽：02-2391-6199黃美英營運長。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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