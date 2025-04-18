聯副／「紀實文學出版孵育計畫」徵件
讀書共和國出版集團為鼓勵創作者、研究者以紀實文學／非虛構寫作的形式，持續挖掘尚未被深度討論或具有推廣海外潛力的台灣故事，特成立「紀實文學出版孵育計畫」，提供總額百萬獎金與出版合約。成年者且具中華民國國籍或持永久居留證之外籍人士，均可參加。即日起開始收件，截止日為2025年8月31日（以郵戳為憑），徵件辦法詳見：https://pse.is/6zeeg9。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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