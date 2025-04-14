尋不著了

幾分鐘前還握著的酒杯

在茶几、書架、深夜的扭蛋機間

轉身，不知道我為它掉下什麼

被誰撿了或者藏匿





剛斟滿

杯身已超過半票身高

殘留的捍衛戰士票根隨著野狼一二五

氣喘幾聲後，引起街狗狂嘯





半輪月與幾朵雲暫時愛慕

陰影遺落，在陽台影印幾陣風

喜歡的事與人越來越少

還能夠重逢，恭喜恭喜





時光尚未結瘤，腳拇指漸漸外翻

褲頭與鞋楦已沒有放寬的春秋

難怪，找不到了





頭緒太厚時

連十公克都說不準

它會在卷宗旁、病假條或者一行詩抄邊

失去甘冽，成為幾滴酸腐或是蒸發？

不放棄地找

怕被誤飲，將包袱寄放別人家





簡訊、留言及信件一一著火

推門時疑心暗影機關

上心的事闖了紅燈

有一窩部首等待酒精暈開

要不然，誰能把我藏起來



