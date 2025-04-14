吳鈞堯／迷藏
尋不著了
幾分鐘前還握著的酒杯
在茶几、書架、深夜的扭蛋機間
轉身，不知道我為它掉下什麼
被誰撿了或者藏匿
剛斟滿
杯身已超過半票身高
殘留的捍衛戰士票根隨著野狼一二五
氣喘幾聲後，引起街狗狂嘯
半輪月與幾朵雲暫時愛慕
陰影遺落，在陽台影印幾陣風
喜歡的事與人越來越少
還能夠重逢，恭喜恭喜
時光尚未結瘤，腳拇指漸漸外翻
褲頭與鞋楦已沒有放寬的春秋
難怪，找不到了
頭緒太厚時
連十公克都說不準
它會在卷宗旁、病假條或者一行詩抄邊
失去甘冽，成為幾滴酸腐或是蒸發？
不放棄地找
怕被誤飲，將包袱寄放別人家
簡訊、留言及信件一一著火
推門時疑心暗影機關
上心的事闖了紅燈
有一窩部首等待酒精暈開
要不然，誰能把我藏起來
逛書店
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