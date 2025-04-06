▋顏文字假借了我們的臉

我們為自己造了臉。也就重新造了字。

) : -。本來該是符號用來對程式下指示，卻成了象形。:-)

於是，會意從此成了形聲，聽得到聲音的。

(￣▽￣)/是呵呵。(;´༎ຶД༎ຶ`) 哭哭。(／ˋДˊ)／~ ╧╧翻桌了。

顏文字轉注我們的情緒，假借了我們的臉。

說起來，我第一次知道笑的力量，恰好是在不需要笑的時候。

那是參與網路筆戰，文字寫得落落長，論理怎麼精確，都不及句尾加上一個顏文字：

「如果不想要別人知道，就不要自己寫出來啊。^_^」

「有你這樣的朋友，哪需要敵人？_( ^ω_^ ).」

若再加上一些可愛的動詞助威，例如滾動、拍拍、菸。那更是效果拔群，成效加倍。

哪壺不開偏提哪壺，見縫就要插針。你說城門樓，我偏說火車頭。和人筆戰捉對廝殺久了終究明白，網路生態唯一傳達給我們的是，人類就是無法傳達的生物。但也正因為網路用久了，我更知道，人類終究是無法傳達的生物，卻對刺激有所反應。無所謂溝通，真正重點在於情緒。激怒之，諷刺之，引起悲情之，打的都不是點，才真正到點。而引起對手情緒最有立即性效果的，卻是刻意加上的顏文字，語意內藏，情緒外露，所占字元空間不大，侮辱性極強。符號組成的笑有多甜，立刻能讓整個句子變得酸。

臉在網路上是這麼用的，把符號變成臉，才能讓別人變臉。

罵得再狠，笑臉相迎。多有恨，親個嘴。用和句子語意相反的臉，才能露出真正的意圖。我是在虛擬網路裡第一次感受到人是如何為人的。

貼臉開大，吃我一記大絕招：魔貫光殺砲 (°Д°)σ━0000000━●

偉哉顏文字。自1982年史考特·法爾曼在電子布告欄上組合出:-)及:-(開始，人類在虛擬網路上生出了臉。顏文字隨著網路長大，從橫拉直，也從孤詞積累成單字庫，在文字字型和建構上變得更精細而複雜。甚至單一張臉也生出不同的表情。你瞧瞧，一眼掃去都是震驚：(°々。) (°Θ°) (((°Д°;))) 這三張臉哪張臉比哪張臉更驚恐呢？學者內田樹提出「增廣見聞，就是提升區辨率」，亦即掌握更細緻的詞彙，越能區別事物的微細差異，也就是提升了對這個世界的解析率和辨識度。那說的可不正是顏文字的演變，隨著它越發細緻，我們在網路的臉變得更表情豐富了，也就能表現更多的自我。到頭來，靜態的顏文字甚至可以動起來：(°д°≡°д°)

小小的喜悅。小小的充滿。不為人知又想昭告天下的衝動。已知用火。網路時代的奮發全寫在螢幕裡的臉上，還要用臉寫出來。

找到臉，就拚命長。後來emoji能見度和使用頻率超越顏文字。如果顏文字還要自己key入，emoji是別人幫你做好了臉，客製化，誰沒在MSN或ICQ上丟出過幾個黃色笑臉。如今這些即時通訊軟體都已經消失，那些笑或哭卻比什麼都還長久。

再接著，貼圖和表情包鋪天蓋地而來。顏脫離了文字，表情包自個兒就頭頭是道。

▋貼圖和表情包比任何文字都能保持距離

有意思是，如果你考察，你會發現，貼圖和表情包文化和「微表情」一詞剛好在台灣差不多時間流行。

《銀座媽媽桑教你讀心術》，《FBI教你讀心術》。兩千年第一個十年暢銷的書籍都暗示大眾對微表情心理學有多在意。微表情是無意識下的瞬間反應，學者以為那只閃現在0.05秒內，甚至沒有完成整副表情，面部肌束便被大腦皮質重新接掌，像是國慶日總統府前排大字刷刷刷倏然全變，我們學會調度五官表達適切的情感，那就是社會化的開始。我們對鏡練習再三，如今鏡子變成螢幕，新的臉用顏文字組成，甚至，成了貼圖，成了表情包，網路線速度多快，所抵達卻是人類最後的臉。我們終於戰勝了爬蟲類腦引起的自然生理反應，道成肉身，現在，我們可以於網路上隨意貼出自己想要的臉，再無懈可擊。

但也因此停留在那張臉裡。

熊大哭哭。兔兔笑笑。詹姆士撥頭髮。你阿公都懂LINE貼圖。

還有馬景濤猙獰臉對天吶喊。

八點檔葉美琪甘阿捏。

迷因圖舉起大拇指微笑的我就爛。

《甄嬛傳》皇后歪嘴臣妾做不到。

比起顏文字的演化越來越細緻，貼圖和表情包卻大而化之，極其戲劇化，怎麼誇張怎麼來。貼圖畫質和表現是越發精細了，情緒卻越發粗了。

貼臉開大，怎麼現在我們就愛大？

與其說是不知道怎麼用文字表示當下複雜的心情（哭之笑之？怒極反笑？「嘴甜心苦，兩面三刀；上頭一臉笑，腳下使絆子；明是一盆火，暗是一把刀」），不如說，貼一個表情包更省事。似乎什麼都包含在裡頭了，只是需要你自己解讀。

甚至，貼圖和表情包比任何文字都能保持一種距離。有一種表現力豐富，色彩繽紛，聲色俱厲，其實只是基於禮貌。好像什麼都對你說了。其實什麼都沒說。

也就是意思到了。其實只是意思意思。

沒有什麼意思。

貼圖和表情包是最新的「我去洗澡了」，「先睡了」。

網路上，我們表情豐富。有無數張臉，但現實中使用貼圖的我們面無表情。

終究，文字是費勁的，多少字，很難抵達奧黛麗．赫本的笑。於是我們在網路世界用表情取代文字，我們用貼圖和表情包生出一張又一張臉，用那張臉陳述一個模糊而籠統的感受，摒除微表情，務求完美，甚至規格化、統一化，說起來，那不就是所謂「人設」一詞的開端？

人設需要有一張臉，那顏文字在單單只有符號和文字的網路語言中提供最初的表情。後來的我們能調度無數的臉了，社群軟體的聊天程式上甚至能用自己的臉來建模，螢幕裡外都是自己的臉。但人設卻不是網際網路交流的起點，一旦我們習於使用人設這個詞彙，從此看誰都覺得只是偽裝，到底裡外不是人。

網路上完整的臉又變成了面具。

忽然很懷念顏文字。因為它是一個鍵一個鍵用手打出來的。不如說，顏文字是臉，但它更像文字，那麼努力想要表達。我懷念所有不能抵達的。還有那些正因不能抵達是以那麼努力所抵達的。