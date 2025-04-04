廖偉棠／熱力學
深夜，在宇宙一點點熱寂下去的時候，
兒子問我什麼是熱力學，
什麼是能量交換。
我說了一些夢話，讓他想起嬰兒時
他曾經是一個宇航員夢見的裂縫，
剎那間我們的臥室
停靠了一個黑洞，
放滿了他的奇想：
量子海洋，
時間脈衝幻覺和頻率原子斷裂端口，
還有那麼多的頻率波和反概念……
他要求我全部記住，
像記住杜甫和姜夔的詩詞。
在宇宙一點點熱寂下去的時候。
我像杜甫一樣掖好他的被子，
像姜夔一樣從量子
糾纏中撈出皓月
不管千山的冷
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