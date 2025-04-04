深夜，在宇宙一點點熱寂下去的時候，

兒子問我什麼是熱力學，

什麼是能量交換。

我說了一些夢話，讓他想起嬰兒時

他曾經是一個宇航員夢見的裂縫，

剎那間我們的臥室

停靠了一個黑洞，

放滿了他的奇想：

量子海洋，





時間脈衝幻覺和頻率原子斷裂端口，

還有那麼多的頻率波和反概念……

他要求我全部記住，

像記住杜甫和姜夔的詩詞。

在宇宙一點點熱寂下去的時候。

我像杜甫一樣掖好他的被子，

像姜夔一樣從量子

糾纏中撈出皓月

不管千山的冷



