當你抵達山巔，這時你該開始攀登了。 ——紀伯倫

翻過小說的最後一頁

他犯罪逸樂的城市

亮燈，溢出車流

五十八頁的文句，如傳令兵

複誦簡略僵硬的口信，事實與想像

如鷹架如天藍色的防塵布

隨著最後的標點，消失無蹤

他最愛的城市，就像他在蒸氣室

愛過的那個男孩

發紅發燙的大廈，車流溢出

是他結實腰部縱橫的

汗水。翻過最後

一頁，某幾秒鐘

沒有情節，毫無退路

在晦暗的山巔，在凌晨的醫院

忘了自己是誰。（這人是否

還活著？）他再次出現

早已遺忘的壞情人

最後之後，他

拆下手臂的石膏

毫不遲疑把手伸向

我的臉



