陳柏煜／吉隆坡
當你抵達山巔，這時你該開始攀登了。
——紀伯倫
翻過小說的最後一頁
他犯罪逸樂的城市
亮燈，溢出車流
五十八頁的文句，如傳令兵
複誦簡略僵硬的口信，事實與想像
如鷹架如天藍色的防塵布
隨著最後的標點，消失無蹤
他最愛的城市，就像他在蒸氣室
愛過的那個男孩
發紅發燙的大廈，車流溢出
是他結實腰部縱橫的
汗水。翻過最後
一頁，某幾秒鐘
沒有情節，毫無退路
在晦暗的山巔，在凌晨的醫院
忘了自己是誰。（這人是否
還活著？）他再次出現
早已遺忘的壞情人
最後之後，他
拆下手臂的石膏
毫不遲疑把手伸向
我的臉
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