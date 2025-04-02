春雷響起的時候，我正好在屋外清掃那些大葉欖仁樹的落葉。夜晚潮濕且寧靜，枯紅的葉子不情願地被聚攏在一處，話不投機。

霧氣先是在睫毛上凝成水珠，瞬間從淅瀝瀝到嘩啦啦，我丟下耙子逃回屋裡，回頭只見大雨如瀉，雨勢如傾，閃電像一道道強光令人目盲，爆裂的雷聲幾乎要震破耳膜。世界變成我從未見過的樣子，身上的毛髮都要豎起來了。

當冰雹從天而降，那些小人也紛紛從草地的小洞鑽出來，發出咚咚的歡呼聲。仔細一瞧，原來是冰球掉在他們的頭上，正在做頭槌練習呢。接著草皮自動分成六七八個球場，十分熱鬧，唯一的觀眾則躲在門後為大家加油。

電閃雷鳴結束，冰雹重歸雨滴，小人也心滿意足地勾肩搭背回去了。明天才是春季賽正式開打的日子，還好我趕在今晚整理場地，呼。