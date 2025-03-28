陳育律／詩二首──清理、再生
●清理
見面還是要有
從前的樣子
撐住搖搖晃晃的牆
彷彿除了你之外
沒有人會笑
笑的時機是你
養在手心的密語
知道早晚開花
其餘不明講
你看馬路對面的舊公寓
聲息與容貌都還行
沒有壞過
沒想過好起來是什麼意思
冷的日子低頭
鮮少提筆
時間也要掉下來了
換上明亮的台詞
這裡是市中心最後一塊
純粹的影
沒有多餘的色彩
●再生
有時候是同一面牆
有時候原地發生
更多時候從黑暗中醒來
忘卻了地址
對有經驗的人描述
兩條路，表格般的城
遺恨交錯的地面
曬到褪去身體
原本應該是一張粉紅色的公告
記得夏天昨夜在公園定居
記得燠熱的溜冰場從不開花
記得樓梯很長
語言從頂樓丟下來的毛邊
背對顏色各異的光景浮在半空
一直一直繞
少許祕密躺在口袋裡
捏緊，不引起旁人注意
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言