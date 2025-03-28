陳育律／詩二首──清理、再生

●清理

見面還是要有

從前的樣子

撐住搖搖晃晃的牆

彷彿除了你之外

沒有人會笑





笑的時機是你

養在手心的密語

知道早晚開花

其餘不明講





你看馬路對面的舊公寓

聲息與容貌都還行

沒有壞過

沒想過好起來是什麼意思

冷的日子低頭

鮮少提筆





時間也要掉下來了

換上明亮的台詞

這裡是市中心最後一塊

純粹的影

沒有多餘的色彩





●再生

有時候是同一面牆

有時候原地發生

更多時候從黑暗中醒來

忘卻了地址

對有經驗的人描述

兩條路，表格般的城

遺恨交錯的地面

曬到褪去身體

原本應該是一張粉紅色的公告





記得夏天昨夜在公園定居

記得燠熱的溜冰場從不開花

記得樓梯很長

語言從頂樓丟下來的毛邊

背對顏色各異的光景浮在半空

一直一直繞

少許祕密躺在口袋裡

捏緊，不引起旁人注意



