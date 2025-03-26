陳育虹／歸 ──送別D
不抵抗，也不質疑
就獨自走了，或獨自
留下了──
這樣安靜的地方
沒有說話聲，機械聲
沒有呼吸，心跳
就這樣，陽光一樣
小石頭一樣，斜坡下
那株櫻花一樣
或者我們就專注在這
安靜──櫻花它開得安靜
卻奔放，盡性，不容質疑
是誰的灰燼滋養了它？
誰的淚水？而你已經就緒
安靜如覆蓋你的
一抔土
而我不想說塵歸塵
土歸土，但你已經
如此，從此
這方寸間每一滴雨
都歸你，草根與草根間
竊竊的蚯蚓，那聲音
也歸你；你感覺黑暗中
每一根草的慾望嗎？
──再看一眼天空，再吹吹風
啊我們如草的一生
並不如草
這時我數著地上星散的
小石頭，深深淺淺
不規則的，是哪一種石頭呢？
我搜尋腦中所有的石頭
砂岩，泥岩，片麻岩，頁岩
角閃石，長石，白堊石，黑矽石
一些堅硬的名字
它們覆蓋你，像歲月
給你的勳章──那些
心裡的石頭
眼睛裡的石頭
嵌進鞋底的石頭
都磨平了，光滑了
或者仍然粗糙，多稜角
一枚枚不再滾動，各自安頓
有人從旁走過
說著心愛的人心痛的事
那些話簌簌像風吹過
那些風也歸你
明天可能陰雨
可能晴，都不驚擾你
一隻白頭翁安靜
飛向櫻花
逛書店
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