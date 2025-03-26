陳育虹／歸 ──送別D

不抵抗，也不質疑

就獨自走了，或獨自

留下了──

這樣安靜的地方

沒有說話聲，機械聲

沒有呼吸，心跳

就這樣，陽光一樣

小石頭一樣，斜坡下

那株櫻花一樣

或者我們就專注在這

安靜──櫻花它開得安靜

卻奔放，盡性，不容質疑

是誰的灰燼滋養了它？

誰的淚水？而你已經就緒

安靜如覆蓋你的

一抔土

而我不想說塵歸塵

土歸土，但你已經

如此，從此

這方寸間每一滴雨

都歸你，草根與草根間

竊竊的蚯蚓，那聲音

也歸你；你感覺黑暗中

每一根草的慾望嗎？

──再看一眼天空，再吹吹風

啊我們如草的一生

並不如草

這時我數著地上星散的

小石頭，深深淺淺

不規則的，是哪一種石頭呢？

我搜尋腦中所有的石頭

砂岩，泥岩，片麻岩，頁岩

角閃石，長石，白堊石，黑矽石

一些堅硬的名字

它們覆蓋你，像歲月

給你的勳章──那些

心裡的石頭

眼睛裡的石頭

嵌進鞋底的石頭

都磨平了，光滑了

或者仍然粗糙，多稜角

一枚枚不再滾動，各自安頓

有人從旁走過

說著心愛的人心痛的事

那些話簌簌像風吹過

那些風也歸你

明天可能陰雨

可能晴，都不驚擾你

一隻白頭翁安靜

飛向櫻花



