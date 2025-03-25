李進文／狗的靈光一閃
●我一邊上網，老狗一邊啃骨頭，口水特別多
●一滴春天的汗，像小狗，跑跑停停，在我身上發牢騷
●十五夜，高興得像狗一樣奔來的月光，汪汪大叫自己一聲親愛的
●夢像忠誠的狗，從心酸處叼回一根老骨頭
●老狗睡在門口，甜得像逗點；人如微風晃來晃去，形成一長句孤影
●如何履行一場夢？夢對我說：「就像拋出一根骨頭，狗盡力追就對了。」
●長毛狗啣回一根玩具人骨，放下，吐舌，然後撒尿如逝水
●流浪慣了，愈來愈少的狗肯放下身段牽回走失的主人
●全部的想法垂死前，比狗多搖一次尾巴
●下午走在社區，腳步聲向行道樹傾訴而去，烏雲如飽含心事的老狗
●出門倒食餘，順便遛狗，讓牠消化一肚子的不合時宜，偏偏遇到我在下雨加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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