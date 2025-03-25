李進文／狗的靈光一閃

聯合報／ 李進文
狗的靈光一閃。（圖／李進文提供）
狗的靈光一閃。（圖／李進文提供）

●我一邊上網，老狗一邊啃骨頭，口水特別多

●一滴春天的汗，像小狗，跑跑停停，在我身上發牢騷

●十五夜，高興得像狗一樣奔來的月光，汪汪大叫自己一聲親愛的

●夢像忠誠的狗，從心酸處叼回一根老骨頭

●老狗睡在門口，甜得像逗點；人如微風晃來晃去，形成一長句孤影

●如何履行一場夢？夢對我說：「就像拋出一根骨頭，狗盡力追就對了。」

●長毛狗啣回一根玩具人骨，放下，吐舌，然後撒尿如逝水

●流浪慣了，愈來愈少的狗肯放下身段牽回走失的主人

●全部的想法垂死前，比狗多搖一次尾巴

●下午走在社區，腳步聲向行道樹傾訴而去，烏雲如飽含心事的老狗

●出門倒食餘，順便遛狗，讓牠消化一肚子的不合時宜，偏偏遇到我在下雨

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
心裡畫 李進文

逛書店

日股戰神年獲利千萬的投資邏輯：淬鍊40年，一招練3,000次！100個「相場流」技術線圖戰法＋心法【全球股市適用】

NT$ 315

膽小者的股票獲利法則全圖解

NT$ 273

菲式思考：從22K到頂尖，一個交易員逆轉人生的關鍵思維

NT$ 350

帶人高手

NT$ 336

延伸閱讀

張雁棠／後恨三事

李進文／狗的靈光一閃

探照燈

張系國／星艦疑雲

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。