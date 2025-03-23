盡頭可比喻成彩蛋。你懂登高的階梯最終會抵達鳥瞰的美景。跨完眼前彎路就會撞見導航系統隱藏的神祕海岸。只要放下自卑，挺胸抬起氣力走下去，後頭的驚喜或許是你先前不曾見識過的絕景。慶幸地表不是全都平面，地質凹凸不平總是容易把彩蛋藏在尾端。你明白，唯有將氣餒從生活的辭典取走才能見到它的光彩。我寧可不識字，誤打誤撞走完早前定下的路線，患得患失的冒險可能會換來徒然的結局，但走入祕境的美依然有五十巴仙的機率，還是跑完再算。人生中起起落落無數岔路，我們沒有選擇的路可能更美。生命卻有限，所以一旦選上了就乾脆走完，即使用爬的用跑的用滾的，也要有自尊地實踐，地球是沒有絕境的，你一定要記住這一點。當你揉爛手中地圖，告訴雙腳要不斷邁進，宇宙會迸發吸引力法則把你拉向更為嚮往的目的地。

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