陳偉哲／彩蛋
盡頭可比喻成彩蛋。你懂登高的階梯最終會抵達鳥瞰的美景。跨完眼前彎路就會撞見導航系統隱藏的神祕海岸。只要放下自卑，挺胸抬起氣力走下去，後頭的驚喜或許是你先前不曾見識過的絕景。慶幸地表不是全都平面，地質凹凸不平總是容易把彩蛋藏在尾端。你明白，唯有將氣餒從生活的辭典取走才能見到它的光彩。我寧可不識字，誤打誤撞走完早前定下的路線，患得患失的冒險可能會換來徒然的結局，但走入祕境的美依然有五十巴仙的機率，還是跑完再算。人生中起起落落無數岔路，我們沒有選擇的路可能更美。生命卻有限，所以一旦選上了就乾脆走完，即使用爬的用跑的用滾的，也要有自尊地實踐，地球是沒有絕境的，你一定要記住這一點。當你揉爛手中地圖，告訴雙腳要不斷邁進，宇宙會迸發吸引力法則把你拉向更為嚮往的目的地。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言