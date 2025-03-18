農曆新年前後，庭院裡的垂茉莉總會悄然綻放，串串如白玉蝴蝶舞翩翩，捎來春日訊息。

花開過後，植株幾乎甭剪枝施肥，只需在少雨時節澆水，也就能安度過夏秋冬，偶爾會因為幾個颱風挾驟雨致積水而傾倒伏地，將盆栽掉轉移置向陽的方位，它就像個角落生物般在一旁，幾乎讓人遺忘。連續幾年的冬末初春時分，垂茉莉就會開始萌生軟枝款款，不免期待立春時節的花苞串串，予人滿園的春色繽紛。

植物總會記得自己的季節，不疾不徐，靜靜等待著屬於自己的盛放時刻，綻放最美的容顏，即使春寒料峭、冬陽隱沒，斂首低眉的花苞待放總還有白蝶展翅欲舞、姿態曼妙，輕喚春風流連。

遺世獨立的植物，仍在自己開花的時節依約盛放，或許長不成身後巍然直立的庇護大樹，在看似如白玉清透的小日子裡，靈巧似蝶的身影，也能輕舞飛揚著溫潤日常的美。

午後日影斑駁、花葉疏落，恰如歲月流光，悠悠緩緩。但願，我也有如此的通透澄明，虔敬等待著，盛放的季節。