廖玉蕙／在聊齋裡迷航（上）

十年前，國家圖書館邀請幾位學者在館內演講，詮釋古代經典，我被分派到《聊齋誌異》一書。當時的講題，我訂為「蒲松齡到底在氣什麼？」沒料到報名的聽眾好踴躍，原本在偏廳的演講只好轉到最大的多功能展演廳，顯見一般民眾很喜歡聽鬼故事。

從那之後，有關《聊齋》的演講邀約便紛至沓來。前來邀約的單位不同，聽眾年齡層有別，從社會大眾到校園的國、高中及大學都有，每次總不停更新題目與內容。從作者到作品，往上勾連神話、仙鄉、志怪、話本，往下談到古典新編的電影、戲劇，有時談《聊齋誌異》的前世與今生，有時單論狐狸，有時談幻術、說仙鄉及訟獄、科考制度……淺說或深入都有。

有好長的時間，我在狐仙鬼神世界裡不停繞圈走，感覺跌進了《聊齋》的世界裡，自己彷彿非仙即鬼，在異類世界裡，不是遇到恍惚迷離的連環錯，就是不可思議的驚悚事。

▋魔幻的午後

所謂的「驚悚事」，發生在台中一家西餐廳的洗手間裡。餐後，我在成排洗手台前洗手，抬頭赫然發現身旁兩邊前方的鏡中都出現陌生的人臉，獨獨我照著的鏡子沒有臉孔出現！我大吃一驚，在鏡子裡拚命找尋自己的臉卻不可得，嚇得臉色發白。想起《聊齋》裡狐狸有八畏，最怕的就是古鏡，狐狸看到古鏡會現出原形。另有一篇題為〈狐諧〉的小說，寫一位機智諧趣的女狐，只聞其聲、未見其影。和男士一起喝酒聊八卦時，大家都會預留一個空位給她。難不成我已被鏡子給降伏，變身為狐，而且還成為一隻有聲無影的狐狸了嗎？這一嚇真是非同小可。

正驚嚇時，潛到身邊的女兒看到我臉色發青，拍我肩膀，問：「發生了什麼事？」我支支吾吾，說不完整；她聽完，笑翻了。原來兩排洗手台相對，中間並沒有鏡子，我看到的左、右前方的鏡中人其實都是正洗手的真人，而我正前方之所以沒有臉孔是因為沒有人在那裡洗手，但因為身後羅列的成排廁所跟前方看到的廁所長得一模一樣，就像鏡中折射出的，我無端變成無臉人，差點讓我魂飛魄散。

▋不速之「賓」

那回之後，又發生一件詭奇的烏龍事。我應邀到某扶輪社去演講，照慣例，會先跟會員們一起吃午餐。行前，為免糊塗走錯地方，一再搜尋聯絡的e-mail，檢視地點、地址，確認是中山北路的晶華酒店。為了以防萬一，臨行，回頭又把關掉的電腦再打開一遍，查一下樓層。沒錯！三樓。信心滿滿出發。

計程車上，電話來了：「教授現在到哪裡了？」我望向外頭：「應該是林森南路上。」我看了看錶，11:52。據上回的經驗，十二點到應該就行，上次去類似的演講，曾枯候了三十餘分鐘。聯絡的人回：「老師，那就讓他們開始上菜囉！」我說：「沒問題，我馬上到。」

下了計程車，約莫11:57，我連跑帶跳奔上三樓。放眼看去，太好了！左側就是扶輪社海報，馬上直直走過去。門外的櫃台有位小姐張羅著，我微笑著站到她面前。小姐抬頭看到我，露出納悶的表情。我趕緊自我介紹：「我是來演講的。」小姐很快翻出簽名簿，簿上分別有會員、眷屬及來賓簽名處。我估量自己應該是來賓，就在最前方的「來賓」第一格處簽下大大的名字。

其實感覺納悶，剛剛不就說要上菜了，怎麼還沒有任何人簽名。這時，我身後來了一位穿著優雅的女士，她也跟著簽名，聽說我是應邀來演講的，客氣地把我迎了進去。

屋子空蕩蕩的，約莫五或六桌。我們開始聊天，我說：「很奇怪齁！剛才還有人打電話給我，說已經開始吃飯了，怎麼連她都還沒來。」對方掩飾說：「應該她也還在車上，還沒到。真不好意思，讓你等候。」

我四面張望，心裡有些不開心，明明說11:30-12:00之間報到並開始進行餐會，居然只有一人前來。上次晚半個鐘頭，這次我往後延半個鐘頭，居然他們也跟著再晚另外的半個鐘頭！真是道高一尺、魔高一丈。

我不知道該聊什麼，有點意興闌珊。那人應該也察覺到不對勁，問我聯繫的是何人。我想起好像是一位叫「宜靜」的女士。女人皺著眉頭重複了一次名字，偏著頭，露出狐疑的表情：「好像沒這個人啊！」我這才警覺大事不妙！難不成走錯地方了？我往外望出去，大大的井字形中庭對面看起來好熱鬧，該不會是那邊吧！我拎起包包匆忙奔出，顧不得身後那位女士的阻攔。接近時，門外歡聲四起：「教授來了。」真不應該！扶輪社是怎樣！台北餐廳林立，幹嘛都到這同一酒店的同一樓層開會來了！

這種離奇又荒唐的雙胞案的漸進情節，頗似《聊齋》裡〈勞山道士〉施展法術的過程：有具體畫面，也有漸進的一問一答，氛圍頗得「誌異」的特色，後來想起，其離奇及巧合，恐怕連志怪小說都要瞠乎其後哪。

▋關渡的迷航

像連環套般，幾個月後的某個下午，搭捷運去關渡大愛電視台錄影。為求準時敬業，我一看鐘，五十分了，便匆匆出門。從東門站搭上淡水線後，為安全計，還一路看車上的電子顯示器：台北車站，再抬眼中山站，再抬眼劍潭站，然後是明德站、石牌……稍稍放了心。我取出電視台寄來的題綱，邊想著等會兒可以講些什麼。再抬眼，芝山站，還不疑有他，我一向沒地理概念。但低頭看了一篇文章後再看，怎麼還在芝山站？車子故障停開嗎？有點狐疑。再抬頭，循序看到士林站、圓山站，腦袋整個打結。直到雙連站，我一陣恍惚迷離，是搬演穿越劇嗎？我站起身，急慌慌抓住門邊一位即將下車的男子問：「這車子是怎麼回事？它到底要開去哪裡？」那人應該是被我的聲色俱厲嚇到，掙脫我聲音的追索，慌忙跳下車。然後，我一頭霧水就到了中山站。到底怎麼一回事！我站在門邊驚嚇不已。我是著了魔？還是午後的車子會轉彎？一閃神，到了台北車站。

我跳下車，傻頭傻腦站到淡水線候車月台。我看了手腕上的錶，分針已經繞了一大圈，來到了另一個五十三分。我用手機在家中Line群組對話框中討拍，媳婦貼了個哭臉圖送我，聊表同情；女兒問我：「你忘了下車？」我理直氣壯答：「我還沒到關渡，為何要下車！」女兒判定我沒搭上淡水線而是搭到終點站為北投的車子，說是車子到終點站後，逆向開回台北了。（什麼時候跑出這樣奇怪的路線！）手機掛斷的那刻，我忽然瞥見時間標示是：下午3:00。我們約的是4:00梳化，4:30錄影，我為什麼那麼早出發！想想，也幸而提早出發，冥冥中預留了在軌道外徘徊思考的餘裕時光。我不禁聯想起唐傳奇中書生迷路，誤入他界的意象──唐代柳毅到龍宮傳書，解決了龍女婚姻的困境；《聊齋》中失意的浪蕩子羅子浮誤闖仙鄉，成就了良緣；甚至七等生小說〈余索式怪誕〉，主角受不了世俗喧囂，逃到山川秀麗的谷關，夜裡跳出旅邸窗口，竟邂逅了死去多年的哥哥。在在都泯滅對時間流逝的哀傷，營造了意外的迷茫喜劇。我這趟意外的行程是暗示即將有什麼好事要發生嗎？

錄影回來後，我跟外子感嘆說：「有驚無險，也沒遲到。錯誤的發生是因為我太敬業的緣故。」外子哼哼兩聲回說：「你現在終於明白：明明妳只應香港光華新聞文化中心之邀去演講一場，我為什麼還要自費花七千多元買機票陪妳去了吧！若是沒花這錢，我到現在也許還在香港的茫茫人海裡打撈你哪！」