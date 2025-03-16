聯副／【圖輯】台灣味：算命

聯合報／ 聯副
台灣味：算命。（圖／本報新聞資料庫、邱奕齊、sunny face提供）
台灣味：算命。（圖／本報新聞資料庫、邱奕齊、sunny face提供）

羅盤。（圖／本報新聞資料庫）

一、羅盤：又稱羅經、羅庚，是風水師測量方位的工具，判斷一個空間如何布局才能帶來運勢上的和諧、順遂。

鳥卦。（圖／本報新聞資料庫）

二、鳥卦：問卜人寫下自己的姓名、生辰、所問之事，由命理師飼養的白文鳥啣出籤牌後，再依籤牌內容解讀事情吉凶。

米卦。（圖／本報新聞資料庫）

三、米卦：是一種使用米粒的占卜方式，由問卜人依序捻起三把米，分放三處，命理師再以三把米的米粒數量推算出卦象。

頌缽&鼠尾草。（圖／邱奕齊提供）

四、頌缽&鼠尾草：頌缽是源自印度、尼泊爾的古樂器，坊間常用在冥想、淨化身心靈。據說使用頌缽的同時點燃鼠尾草，可以加深淨化的效果。

手相（圖／sunny face提供）

五、手相：是一種閱讀手掌的形態和紋理去推論運程的法，東西方都有手相占卜的習俗。

求籤。（圖／本報新聞資料庫）

六、求籤：問卜人先在神佛面前誠心祈禱問卜，再搖晃籤筒抽出籤支，經擲筊確認後，依籤支號數求得對應籤詩，根據內容解籤以判斷運勢吉凶。

：算命

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台灣味 算命

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