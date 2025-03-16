木下諄一／有的準，有的不準

▋將算命視為某種遊戲

算命，世界各國皆有，日本也不例外。

占星術、血型算命，還有來自中國的八字算命……各有各的擁戴者。不少人熱衷於此，像我太太在網路上找了喜歡的算命師，訂閱他的頻道，每天一早迫不及待讀著「今日運勢」分析。

然而，這些人是真心相信算命嗎？

我倒不這麼認為。日本有一句俗語：「当たるも八卦、当たらぬも八卦」──終究只是算命，有的準，有的不準，無須過度在意。或許正是因為這句話，日本人普遍將算命視為某種好玩的遊戲，不會認真計較。

我個人也是一樣──不管算命的結果是好是壞，情緒並不會隨之波動；總覺得一下子高興、一下子傷心，實在是太過累人。

想起很久以前，有過一次看手相的經歷──朋友開口「最近拜師學習看手相，能不能借用你的手來練習？」於是我同意當她的白老鼠。是看左手呢？還是右手？管它的，先將右手伸出去。她將我的手掌打開，用食指，像是確認觸感似地，在我的手心上遊走，一路滑至指尖──依序地、一根根、仔仔細細，深怕有任何遺漏。

「你玩麻將吼？」

她摸到我無名指內側的繭，笑著問。

「蛤？」

這句話實在是太跳tone，算命還能算出會不會打麻將！之後即便她說我的命運如何如何，已沒有一句能夠聽進我的耳裡。

依我長期的觀察，不少台灣人往往是一本正經來看待算命。當然也有與日本人相同，抱持著「既然有的準，有的不準，那麼別太在意，當作參考就好」的想法，不過我覺得以嚴肅尊敬的態度、發自內心相信算命結果的台灣人，還是比日本人多。算命和擲筊一樣，在台灣人面臨重大抉擇時刻，被當成是心靈寄託、在迷惘中指引方向的燈塔。這看在我們日本人眼裡，既神奇又玄妙。

▋用算命來決定跟誰交往

曾經從朋友那兒聽到她的重大困擾。

「身邊有兩位男士，都很不錯，一直猶豫要跟哪一個交往才好。後來去問算命師，終於把這事給決定了。可花了不少錢。」

這種事情我在日本未曾聽聞。再說了，用算命來決定跟誰交往這一招，以日本人的頭腦是不可能想出來的。真的是光憑算命師的一張嘴，說往東就往東、說嫁誰就嫁誰嗎？豈不太荒唐？實在令人不敢置信。是不是算命師的結論與女方的心意剛巧一致？我大膽假設，很可能是算命師問著問著，聽出女方的心意，於是順勢講出那人的名字也說不定。整件事情透出詭異的氣氛，怎麼也想不明白。雖然那位男士並非取決於自身的條件與實力，而是靠超越人類的異世界力量加分勝出，但無論如何，總歸是個圓滿的結局，可喜可賀。

我把這事與太太聊起，她也說了一個故事。

「其實，我在和你結婚之前，有個機會跟一位自稱是大師的算命先生碰面，他算了算我的婚姻。」

「真的嗎？」

結婚這麼久，我還是第一次聽到這件事，十分訝異。話說回來，不管答案是什麼，那位大師應該是不反對這樁婚姻吧？再者，對我個人的評語，應該也是正面的吧？頭腦裡的問號正一個個冒出來的時候，她繼續說道：

「你不是我的真命天子。」

「蛤？」

再度受到衝擊。不過，既然我不是她的真命天子，為何還會選擇跟我結婚？這事情實在有趣，問了太座，得到的回覆是：

「這個嘛──想到世間上有幾人能和自己的真命天子結為連理，所以就湊合湊合。無魚，蝦嘛好。」

確實是有些道理。若一味地堅持非真命天子不嫁，極有可能耗盡一生的時間也等不到對象。別說是與上天注定的另一半結婚，甚至是這輩子連碰上一面的機會也沒有；又或許，那樣的對象根本就不存在？太太的分析很有道理，作的決定也很正確。「有的準，有的不準」，我認為她畢竟是日本人，對於這觀念應是根植於心。不過這麼一來，大師的面子豈不是掛不住？一堆的問號在頭腦裡不停地循環打轉。

之後，朋友聽從算命師的建議，與那位受到異世界恩惠的男士交往，並且順利步入結婚禮堂。二十多年後，聽其他友人說，以外人眼光看來，她過的日子還挺幸福美滿。

另一方面，我與太太這對「不是命中注定」的伴侶依然還持續著。到這個月二十九日將迎來第三十個年頭。