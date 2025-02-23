李敏勇／詩二首

聯合報／ 李敏勇

▋有感──致布萊希特（Bertolt Brecht）


你的一首詩說

納粹時代你救了許多朋友

只是因為幸運

但在夢中你聽到有人以適者生存說你

因而你恨自己


我也有同感

從戒嚴到解嚴

出生於1947年的我

在詩人之路介入了一些公共事務

也有流言流語


但我不恨自己

也不恨別人

我只憐憫

我持續在紙頁的土壤耕耘

尋覓我們尚未形成的民族的心


言語的汙染來自黑暗的心

在搖晃的島嶼我們尚未形成的國度

我的責任是寫寫寫

擦拭歷史，沖淡醜惡

迎接晨曦的光


註：我曾以〈我喜歡你詩的銳利和優美〉譯讀德國詩人布萊希特（Bertolt Brecht, 1898-1956）的一些詩。他的四行短詩〈我，倖存者〉，述及了他恨自己的事況，我頗有同感。這位二戰後在民主德國首都東柏林建立劇院，推動史詩劇場的詩人，有一首詩是1998年台北國際書展德國館牆面展示作品〈題一隻中國茶樹根做成的獅子〉。簡單的五行：「壞人懼怕你的利爪／好人喜歡你的優美／我喜歡聽別人／這麼／談我的詩」。


▋職志


詩人的職志是探索意義

經由語言的琢磨

尋求美的光輝

它經常被遮蔽在陰影裡


真理就是真理

被美的形式保護著

權力的刀刃試圖傷害善良的心

我為此傷心落淚


但我不屈服

持續不懈探索

堅信真理必將戰勝

邪惡的力量會丟掉它的刀柄


美是真理之路的踏階

登高的行程萬分艱難

但峰頂閃耀的光

我鍥而不捨的追尋


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