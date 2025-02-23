李敏勇／詩二首
▋有感──致布萊希特（Bertolt Brecht）
你的一首詩說
納粹時代你救了許多朋友
只是因為幸運
但在夢中你聽到有人以適者生存說你
因而你恨自己
我也有同感
從戒嚴到解嚴
出生於1947年的我
在詩人之路介入了一些公共事務
也有流言流語
但我不恨自己
也不恨別人
我只憐憫
我持續在紙頁的土壤耕耘
尋覓我們尚未形成的民族的心
言語的汙染來自黑暗的心
在搖晃的島嶼我們尚未形成的國度
我的責任是寫寫寫
擦拭歷史，沖淡醜惡
迎接晨曦的光
註：我曾以〈我喜歡你詩的銳利和優美〉譯讀德國詩人布萊希特（Bertolt Brecht, 1898-1956）的一些詩。他的四行短詩〈我，倖存者〉，述及了他恨自己的事況，我頗有同感。這位二戰後在民主德國首都東柏林建立劇院，推動史詩劇場的詩人，有一首詩是1998年台北國際書展德國館牆面展示作品〈題一隻中國茶樹根做成的獅子〉。簡單的五行：「壞人懼怕你的利爪／好人喜歡你的優美／我喜歡聽別人／這麼／談我的詩」。
▋職志
詩人的職志是探索意義
經由語言的琢磨
尋求美的光輝
它經常被遮蔽在陰影裡
真理就是真理
被美的形式保護著
權力的刀刃試圖傷害善良的心
我為此傷心落淚
但我不屈服
持續不懈探索
堅信真理必將戰勝
邪惡的力量會丟掉它的刀柄
美是真理之路的踏階
登高的行程萬分艱難
但峰頂閃耀的光
我鍥而不捨的追尋
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