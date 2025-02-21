蘇軾是「摩羯座」，這幾年網路上討論很熱絡。

有人懷疑，一千年前，宋朝人就知道星座嗎？

是的，不只宋朝人談星座，唐朝人也談星座。韓愈就談星座，不過他搞錯了，他以為自己是「摩羯」，其實他是「射手」。

韓愈在〈三星行〉這首詩裡大談自己的星座命盤：

我生之辰，月宿南斗。 牛奮其角，箕張其口。

這是韓愈自己生辰的星座定位。「斗」、「牛」、「箕」是中國古代二十八星宿裡的三個。

「北斗」有七顆星，「南斗」有六顆星，排列成斗杓形狀。南斗六顆星也正是西方星座裡人馬座（射手座）的一部分。

「箕宿」是東方七宿最後的尾宿，是蒼龍之尾，形狀像篩米糠的簸箕。對應在西方星座裡也與人馬有關。

「牛宿」是牽牛星，有流傳很廣的文學故事，大眾比較知道。「牛宿」是北方玄武的第二宿，就在「斗宿」旁。「牛宿」已屬西方星座的「摩羯」，所以韓愈認為自己是「摩羯」，其實他的太陽在射手，月亮是在摩羯。

韓愈對星宿的觀察很準確，但是，他在〈三星行〉這首詩裡真正要談的，似乎不是星座，而是發一發文人時運不濟的牢騷。

〈三星行〉後面說的「牛不見服箱（駕車），斗不挹酒漿」，純粹是發牢騷了，說這牛，也不駕車；這斗，也倒不出酒漿。「無善名已聞，無惡聲已讙」，自己怎麼會落到這般地步，被小人誹謗，朝廷排擠，一貶再貶。抬頭看看自己命盤的三星座，十五顆星，自東而西排列。韓愈最後指著天上的星，罵將起來：「三星各在天，什伍東西陳。嗟汝牛與斗，汝獨不能神。」你們做什麼星，這麼不能神。

今天玩星座，媒體也趨之若鶩，每天有星座吉凶預告，舉世若狂，比政黨惡鬥的消息更夯。

這些星座消息，大抵也和韓愈相似，重點不是星座本身，而是想知道自己星座操控的命運吉凶。有人每天都追著星座網，今天戀愛如何，財運如何，會不會挨主管罵？身體會出狀況嗎？應該穿什麼顏色衣服？買彩券哪一個號碼最幸運？

我們在一切茫然未知的星辰間，密密麻麻，尋找一個卑微無助的自己。

就像韓愈，知道自己的命盤星宿，可是，唉，牛不像牛，斗不像斗，只有簸箕張著大口，一生招惹口舌是非。

我們真的在觀星嗎？

東方的二十八星宿，傳到印度，成為二十七。巴比倫、埃及很早也在觀星，演變出希臘已很完備的星座故事。西方星座也在向東方傳布，天象與星座包含了東西方文化交流的活絡有趣歷史。

在星座裡，我們看見廣闊天象，還是只看到了自己？

其實，我有點喜歡韓愈的牢騷。和我許多射手座的朋友相似，他們很開朗，大剌剌的，常常直話直說，直接到刺傷了一邊臉色慘白的處女座，射手渾然無覺。

我的星盤有三個射手，所以身邊也多射手的朋友，一起吃飯，很聒噪，我受不了的時候，知道自己畢竟太陽在摩羯，三個射手還算收斂。

射手聒噪到不行的時候，我就冷冷告誡他們：千萬別碰政治。

「為什麼？」射手常常覺得自己很懂政治。

歷史上不乏處心積慮政變，自以為隱藏得天衣無縫，卻早被政敵一刀斃命的案例。

韓愈的〈三星行〉談到「箕星」，箕星主風，是口舌是非的開始。

韓愈不會不知道自己常常大嘴巴，皇帝信佛教，千里迢迢迎來佛舍利入宮。韓愈看不下去，洋洋灑灑，上諫阻止。本來看他不順眼的小人，瞧在眼裡，敢跟皇帝作對，不要命了？小人自然落井下石，把一件小事，鬧到要人命。韓愈被貶到潮州，那裡夜間觀星，或許頭腦會清楚一點？

在潮州的韓愈寫〈祭鱷魚文〉，回到他「道濟天下之溺」的眾生關懷，鱷魚雖然沒有盡除，卻留下一篇知識分子關懷蒼生的好文章。

蘇軾是韓愈粉絲，隔著兩百年，他定位了韓愈在文化歷史上不可撼動的地位。

蘇軾定位韓愈的兩句關鍵語，大家都熟悉：「文起八代之衰，道濟天下之溺。」「八代之衰」與〈諫佛骨表〉有關，韓愈是站在「道統」的維護者立場，反對統治者過度崇仰「夷狄」之法。

韓愈不會反對佛學，他在生活裡和佛教高僧如大顛和尚來往，私交甚篤。我們很容易認為韓愈的〈諫佛骨表〉是反對佛教，意識型態偏狹，排斥異文化。

也許我們忽略了他是針對唐憲宗從印度迎接佛的指骨舍利入祀。大眾的信仰和統治者的信仰也許不能相提並論。統治者迎接佛的指骨舍利，韓愈或許覺得有表率性，已經是政治態度，在維護道統的立場下不得不辯。

天上的「牛」、「斗」、「箕」三星到底主導了什麼樣的命運？

在滿朝官吏都對統治者順服吹捧的時刻，韓愈為什麼提出尖銳批評？

「文起八代之衰」，「衰」的豈止是文學，蘇軾點出的是知識者在道統維護上振衰起敝的勇氣吧。

不與統治者一個鼻孔出氣，「牛宿」有叛逆性，摩羯大概注定是「牛」脾氣。

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蘇軾顯然是讀了韓愈的〈三星行〉，感慨萬千，也要好好談一談自己的星座。

《東坡志林》是一冊好看的書，不嚴肅，不沉重，不教條。短短一段，是東坡的隨興筆記，可以消遣，也可以發人深省。

看一看《東坡志林》談「命分」這一段，他果然是從韓愈的〈三星行〉談起。

退之詩云：「我生之辰，月宿南斗。」乃知退之磨蝎為身宮。而僕乃以磨蝎為命，平生多得謗譽，殆是同病也。

網站上許多討論蘇軾星座的文字，主要就來自《東坡志林》這一段。

蘇軾筆下的「磨蠍」，即是「摩羯」。唐代玄奘留學印度，對印度教神話很熟。玄奘《大唐西域記》裡就提到一種海獸，名叫「磨蝎（音喝）」，魚身，象首，鱷魚牙齒。「磨蝎」是梵文「Makara」音譯。

古埃及和巴比倫都有摩羯星座，也都有魚身羊頭的造型。摩羯星座到了希臘，還是羊頭魚身，附加了神話故事：牧神潘（Pan）有羊角羊身，喜歡睡覺，睡醒就追逐美女。祂遇到暴風襲擊，墮入水中，下半身變成魚，上半身仍是羊身。

摩羯的造型很古老，也流傳很廣。隨著希臘征服印度，這羊頭魚身的造型就和印度教神話的「磨蝎」結合，都有魚身，但是頭部不完全相同。

神話的交流融合，圖像藝術的交流融合，常常突破種族對立、戰爭、政治分裂，形成文化的和諧對話。

唐宋紫微星圖裡的「磨蝎宮」，和古印度、古希臘，甚至巴比倫、埃及都有血緣基因牽連。這個造型也在民間影響廣大，陶瓷器上，屋脊裝飾，玉雕或木雕工藝，處處可見。

吳哥窟受印度教和原始佛教影響，我在當地石雕看到許多「磨蝎」造型，上網找餐廳，竟然也有一堆以「Makara」命名，神話影響久遠而普及。

《東坡志林》裡，蘇軾指出自己的命宮是「磨蝎」，韓愈的身宮也是「磨蝎」，所以兩個人的一生都多「謗譽」，口舌是非纏身，小人落井下石，注定坎坷。

他說的「命宮」、「身宮」，也是東方星象命理的專有名詞。「命宮」是先天內在的命格，「身宮」是後天環境造就的現實。

也有人認為：「命宮」主導前半生，「身宮」影響後半生。

這有點像今天星座的太陽、月亮或上升。蘇軾想：自己「命宮」在「磨蝎」，韓愈則是「身宮」在「磨蝎」，好像自己一生遭小人陷害，比韓愈更甚。

這還是有點文人的牢騷吧，什麼不好比，要比賽哪個人身邊小人更多，比賽哪個人更倒楣。

韓愈貶官，下放到潮州，瘴癘蠻荒之地，簡直活不下去。最後厚著臉皮寫信向皇帝求情，唐憲宗沒有追殺到底，把他往北調了一點。

蘇軾在這一點上顯然更倒楣，最後貶到海南島。

「磨蝎」真的那麼倒楣嗎？

蘇軾不但哀嘆自己，也拉了身邊同樣摩羯座的朋友一起證明。《東坡志林》下一段說：

馬夢得與僕同歲月生，少僕八日。是歲生者，無富貴人，而僕與夢得為窮之冠。即吾二人而觀之，當推夢得為首。

我相信當時蘇軾並沒有做準確統計，如果有AI大數據過濾，應該可以準確比較出「磨蝎」有多麼命苦。

王永慶是摩羯，貧苦出身，最後建立巨大商業帝國。

蘇軾不知道耶穌，也不知道毛澤東，這兩個人都是摩羯。

摩羯刻苦耐勞，可以成功，也夠叛逆。叛逆的結果，一個被統治者釘死在十字架上，一個變成更大的統治者。

很難說，蘇軾希望自己是耶穌，還是毛澤東？

毛澤東的詩詞豪邁，頗有蘇軾風格，他年輕時的〈沁園春〉過癮：

惜秦皇漢武，略輸文采。唐宗宋祖，稍遜風騷。一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大鵰。俱往矣，數風流人物，還看今朝。

近代古詩現代詩，有開國氣象的也只有這一首。

他如果不開國，也就像耶穌被逮捕處死吧。

蘇軾要做哪一種摩羯？

摩羯蘇軾。（ 圖／魏禎宏（摩羯座，東海美術系第三屆，現居巴黎，為專業畫家））

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蘇軾生在宋仁宗景祐三年（1036年）12月19日。這是中國舊曆，換算西洋曆是隔年（1037年）的1月8日。真的是「摩羯」。

當時沒有西洋曆法，蘇軾如何換算？沒有把自己的「12月19日」誤以為是人馬座。

我生在民國36年舊曆11月28日，有朋友多事，用西洋曆換算，發現是1948年的1月8日。

「你和蘇軾同一天誕生欸……」朋友好像有大發現。

「是嗎？」

還是不要像蘇軾那麼多牢騷吧！我也沒有覺得這麼多小人要坑害我。

人的一生，總要遇到幾個小人，否則也不知道小人長什麼樣子。

東坡抱怨因為是摩羯座，老被小人糾纏。他其實隨便查一下，可能就發現「烏臺詩獄」一案，陷害他入罪、要置他於死地的「小人」中，說不準也有幾個「摩羯座」。

所以，有命好的摩羯，有命不好的摩羯，有坦蕩正直的摩羯，也有小鼻子小眼睛的摩羯。觀天上星象，還是寬容一點好，到了AI大數據時代，統計可以一秒鐘掃描上億個摩羯座，還是可能找不到全善或全惡的摩羯。吉凶禍福有太多因果，靜看因果，知道沉默是金。

我很晚才知道自己是「摩羯」，沒有受蘇軾怨嘆的影響。母親只記舊曆，每逢11月28日，她總是煮碗素麵，加一個水煮蛋，祝福我平安。

她隨口會用家鄉方言祝福我：「初八、十八，不算八。二十八是個福疙瘩。」沒有什麼邏輯，但是念起來押韻順口，好像真有其事。把抽象的「福」，用「疙瘩」形容，我喜歡這種俚俗語言。

我珍惜母親給我的非常簡單粗樸的生日麵，和順口的歌謠。

其實蘇軾一生命很好，雖然有過小人陷害，入過大牢，但是他每次貶官去的地方，都像是免費旅遊。杭州西湖不用說了，到了嶺南，他也大啖荔枝，「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」。我覺得他是藏不住喜悅開心的人，明明是懲罰，下放到嶺南，別人都哭哭啼啼，偏偏這個「磨蝎」，還大口大口吃荔枝。吃也就罷了，還要作詩張揚，統治者一怒，就要再整整你，把蘇軾再貶到海南島上。

要怪應該怪自己多嘴，怪到「磨蝎」，也是無辜。

蘇軾到了海南島，人老了，有一種慵懶，我特別喜歡他晚春時節看繁華飄零的心境：「酒闌病客惟思睡，蜜熟黃蜂亦懶飛。」

酒後，身體有病，客居異地，他是真的想睡覺，好好睡一覺。

《東坡志林》有一小段，是老年摩羯的大領悟，記下來分享有緣者：

有二措大，相與言志。一云：「我生平不足，惟睡與飯耳。他日得志，當飽吃飯，飯了便睡，睡了又吃飯。」一云：「我則異於是，當吃了又吃，何暇復睡耶？」

「措大」現在很少人用，小時候常聽長輩指那些窮到脫褲的讀書人叫「窮措大」。蘇軾大概聽到兩個窮書生討論，一個說：有天若得志了，一定要吃飽就睡，睡飽再吃。另一個飢腸轆轆，回答：我要吃了再吃，哪裡有空睡。

聆聽不相干的窮苦人這樣無聊的言語，記在心裡，還寫下來，這是摩羯座吧。東坡可愛在此，比他的滿腹牢騷更像摩羯。

謝謝魏禎宏為這篇文字配木刻版畫，他是東海美術系第三屆，也是摩羯座。他做了兩張〈摩羯〉，要我挑選，我覺得都好，版面允許就都分享給讀者。